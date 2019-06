A Milano i Mondiali di flipper sportivo

All'interno dello show room Double Pinball di Sweet Games, si sono sfidati 64 giocatori: ha vinto il tedesco Johannes Ostermeier.

10/06/2019

Nel celebre telefilm "Happy Days", il flipper era uno dei punti più importanti del mitico bar di Arnold. Lì, a Milwaukee, negli Stati Uniti, Fonzie dava lezioni di vita, proprio mentre stabiliva nuovi record in quello che all'epoca (la serie è ambientata negli anni Cinquanta) era il gioco per eccellenza: “Nessun flipper è in grado di farmi impazzire, io faccio impazzire i flipper”, spiegava con il solito modo sbruffone Arthur Fonzarelli.

Forse nemmeno lui avrebbe immaginato che un giorno ci sarebbero stati addirittura dei campionati del mondo a regolare quel gioco, ora diventato sport. Dal 7 al 9 giugno a Milano, presso lo show room Double Pinball di Sweet Games, si sono infatti disputati i Mondiali di flipper sportivo, con 64 giocatori che hanno preso parte alla competizione, esibendosi sugli oltre 100 flipper messi a disposizione.

È la prima volta che l'Italia fa da teatro a questa manifestazione, giunta addirittura alla 16esima edizione. Tre i nostri porta bandiera che hanno partecipato, i due veterani Daniele Acciari e Roberto Pedroni, più Danny Iuliano, entrato in nazionale dopo aver conquistato il secondo posto nella finale European Championship Series 2018 tenutasi lo scorso febbraio.

Flipper sportivo, 16esima edizione dei Mondiali

Nessuno di loro è però riuscito a evitare la vittoria del 17enne tedesco Johannes Ostermeier, nemmeno il il 4 volte campione del mondo Ifpa, Daniele Acciari, arrivato a giocarsi la finale:

Fin da piccolo giocavo 7 ore al giorno, ma per diventare dei buoni giocatori basterebbe allenarsi un’ora sola. Il segreto di questo gioco? Non liberarsi rapidamente della pallina, ma fermarla e prendere bene la mira.

Evidentemente il tedesco (che con questo successo ha messo in tasca ben 6000 euro) aveva qualche tecnica segreta, magari imparata proprio da Fonzie, al quale era sufficiente dare un colpo a qualsiasi cosa inceppata per farla tornare a funzionare. Johannes Ostermeier, tra l'altro, è riuscito proprio a togliere lo scettro a uno statunitense, il campione in carica (vittorioso nelle precedenti due edizioni), Raymond Davidson. L'americano ha dovuto abdicare. Chissà cosa avrebbe pensato il suo connazionale Fonzie...