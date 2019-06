L'allenatore, che ha appena firmato il rinnovo con il Bologna, spiega i motivi che ne hanno frenato lo sbarco in giallorosso: "Loro non erano pronti, io sì. Avrei combattuto da solo"

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 10/06/2019 08:25 | aggiornato 10/06/2019 08:30

La mano di Sinisa Mihajlovic ha cambiato il Bologna, lo ha salvato quando sembrava impossibile dando ai rossoblu consapevolezza e voglia, dando loro un gioco, conquistando nove vittorie in diciassette partite, con una media di 1,76 punti a gara, un ruolino di marcia che esteso sulle 38 partite offre una proiezione di 67 punti che nell'ultimo campionato sarebbero significati sesto posto e qualificazione in Europa League.

Il serbo avrebbe chiuso anche davanti alla Roma che di punti alla fine del torneo ne aveva 66 e che dopo aver salutato Ranieri, aver incassato i no di Conte e Gasperini, aveva virato con forza proprio su di lui.

Una scelta che però ha infiammato la metà giallorossa della Capitale, perché è vero che Mihajlovic è un ex Roma (ci ha giocato tra il '92 e il '94), ma è anche e soprattutto un ex Lazio. Sinisa non ha mai nascosto il suo legame forte con i biancocelesti, anzi ha spesso affermato di essere "laziale". Una dichiarazione di fede che ovviamente alla maggior parte dei romanisti non è mai andata giù.

Mihajlovic: "La Roma? Una guerra persa"

Mihajlovic: "Io alla Roma? Non posso fare la guerra da solo"

La piazza si è scaldata, apertamente ribellata all'ipotesi Mihajlovic. Da civile dissenso manifestato sui social o tramite le note radio romane, si è passati invece e a vergognose, razziste e incivile scritte sui muri della città. Un fermento che ha portato Pallotta a fare altre scelte. Mihajlovic era l'uomo di Petrachi, alla fine ha prevalso la linea Baldini con Fonseca ormai prossimo a diventare il nuovo allenatore della Roma. La decisione di assecondare il malessere della tifoseria è stata comunicata a Mihajlovic che però frena e ai microfoni di SkySport puntualizza come sia stato lui a decidere di tirarsi indietro e scegliere di proseguire la sua avventura a Bologna:

Io e la Roma siamo stati molto vicini, poi ho capito che il loro ambiente non era pronto per questa cosa. Io ero pronto, loro non lo erano. Quindi, capendo che avrei dovuto combattere da solo questa guerra, ho lasciato perdere, anche perché avrei combattuto, ma non avrei vinto. Quindi ho ringraziato e deciso di pensare ad altro.

La Roma si è fatta viva a fine maggio, ha pensato alla personalità di Sinisa per dare una nuova linea a uno spogliatoio troppo spesso bizzoso, in cui non sempre la mano dell'allenatore ha prevalso. La Roma ha pensato a lui, mai la Lazio. Quella che Mihajlovic considera la sua squadra del cuore in Italia: