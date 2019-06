Il classe 2000 si sente cresciuto rispetto a un anno fa: "A Vinovo ti fanno diventare uomo. Non c'è un altro club al mondo nel quale io possa imparare di più".

L'unica vera sorpresa della stagione. La Juventus quest'anno ha dominato in Serie A. I bianconeri sono stati in testa dalla prima all'ultima giornata, la vittoria del titolo non è mai stata in discussione. Tutto è andato come previsto: Cristiano Ronaldo è stato il miglior marcatore della squadra, Mandzukic, specie a inizio anno, il solito trascinatore. Nessuno però si aspettava l'esplosione di Moise Kean. Non a questi livelli.

L'attaccante classe 2000 della Juventus ha segnato 6 gol nel girone di ritorno. Improvvisamente, da inizio marzo, si è ritrovato titolare. Giocava con continuità e, di conseguenza, segnava. Kean d'altronde ha potuto imparare dai migliori. Si è confrontato ogni giorno con i più grandi giocatori al mondo ed è cresciuto tantissimo.

Non un caso se Kean si ritrovi sulla copertina della rivista SoccerBible numero 12 Coming Thru. L'attaccante bianconero ha parlato della propria esperienza a Torino e dei propri sogni per il futuro, raccontandosi a 360 gradi. Lasciandosi anche scappare qualche confidenza interessante.

Kean racconta di aver capito subito che a Vinovo sarebbe cresciuto molto. Ha capito che avrebbe imparato. La Juventus è una delle squadre migliori in Europa, si lavora a livelli altissimi. Per questo per Moise è stato un passaggio decisivo:

In questa società ti aiutano a diventare uomo. Si impara ogni giorno. Tecnicamente sono già migliorato molto ma sono ambizioso e voglio farlo ancora. Quella bianconera è una maglia importante, indossarla è una responsabilità, non un peso.

Proprio le sue ottime prestazioni gli sono valse prima l'esordio nella nazionale maggiore e poi l'interessamento di diversi club che sognano di strapparlo alla Juve. Moise però non ha intenzione di muoversi. Proprio perché si trova talmente bene a Torino, proprio perché è convinto che sia quello il posto giusto per continuare a crescere:

Non c'è un'altra squadra che potrebbe aiutarmi di più nel mio percorso.

Questo soprattutto grazie a Cristiano Ronaldo, che a Torino considerano tutti come il più forte giocatore del mondo e, in quanto tale, lo prendono a modello. Il portoghese, infatti, non è un esempio solo in campo ma anche fuori, per il tipo di atteggiamento con il quale affronta ogni singolo allenamento.

Osservo tutto quel che fa. Allenarsi con grandi campioni ha benefici che non si possono sottovalutare. Rubo con gli occhi e poi provo a ripetere quanto ho imparato. Per esempio non voglio mai perdere, nemmeno le amichevoli di allenamento. Alla Juve bisogna sempre spingere sull'acceleratore. Questa è la filosofia del club. E la mia più grande ambizione è la stessa della società: la Champions League.

Oltre a Ronaldo però Kean ha anche altri punti di riferimento. Si tratta dei suoi idoli da bambino. Giocatori che, quando era piccolo, erano considerati fra i più forti in Italia e in Europa. Giocatori ai quali si è ispirato le prime volte che correva dietro a un pallone:

Drogba per me è una fonte d'ispirazione. Ho visto come si è mosso e come ha segnato ripetutamente. Lui è stato fantastico. Poi mi piaceva Balotelli, specialmente durante il suo periodo all'Inter. Anche Mario è stato fonte d'ispirazione per me.

Ora può essere lui la fonte di ispirazione per i più giovani. Specie se anche l'anno prossimo dovesse confermarsi su questi livelli. E a quel punto non sarebbe più una sorpresa. Non lo sarebbe per nessuno.