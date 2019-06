Solo 3mila nel primo giorno, +20% rispetto a un anno fa: nonostante alcune prese di posizione della tifoseria organizzata, l'arrivo del tecnico ha infiammato la piazza.

di Andrea Bracco - 10/06/2019 10:44 | aggiornato 10/06/2019 10:49

Nelle ore successive all'ufficialità dell'arrivo di Antonio Conte all'Inter, Steven Zhang aveva parlato degli effetti sperati sul lungo periodo dal punto di vista non solo sportivo, ma anche riguardo la crescita dei ricavi da marketing e dell'espansione del brand a livello mondiale. Nel breve invece l'effetto Conte si è riflettuto particolarmente sulla campagna abbonamenti: a pochi giorni dall'annuncio dell'allenatore che dovrebbe riportarli nel gotha del calcio italiano, i tifosi nerazzurri hanno risposto assediando i botteghini per rinnovare le tessere in vista della prossima stagione.

Secondo i dati riportati da La Gazzetta dello Sport, a oggi gli abbonamenti sottoscritti sarebbero già 12mila, 3mila dei quali richiesti a poche ore dalle parole dello stesso Conte che invitava stampa e ambiente a lasciar perdere i discorsi campanilistici sul suo passato juventino. C'è tanta fiducia, testimoniata dai numeri ottenuti dall'Inter fino a questo momento: la società si gode la grande risposta della sua gente, quantificabile in un 20% netto in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Questo perché Zhang è stato chiaro: i tifosi sono parte integrante del progetto futuro e, proprio grazie alla grande risposta riscontrata in tempi di vacche magre, la proprietà cinese ha deciso di investire sulla realtà nerazzurra, che di potenzialità ne ha davvero tante e la maggior parte delle quali potrebbero ancora essere tutte da scoprire. La gente ha fame di vittoria e sogna con i grossi nomi di mercato accostati alla squadra in queste settimane, alcuni dei quali potrebbero presto diventare delle reali possibilità concrete.

Conte fa volare la campagna abbonamenti: Inter, pronto un altro record

Vibrazioni positive, che lo zoccolo duro del tifo ha deciso di cavalcare nonostante la netta posizione presa da una parte della tifoseria organizzata, che sembra orientata a non perdonare a Conte la squadra di provenienza (e no, il Chelsea non c'entra nulla). Questioni spinose ma anche marginali, spazzate via dai numeri che potenzialmente potrebbero essere raggiunti in questa stagione, battendo i grandi risultati già archiviati nel corso della passata campagna di Serie A, durante la quale sulla sponda nerazzurra di Milano a inizio agosto erano già state staccate quasi 38mila tessere, permettendo ai ragazzi di Spalletti di cominciare alla grande il campionato.

Un Meazza quasi sempre esaurito ha poi contraddistinto l'intero cammino di un'Inter che, spesso, proprio nei tifosi si è rifugiata in attesa di ricevere quella spinta decisiva verso la vittoria, soprattutto quando le cose andavano male. Non sono mancate ovviamente le serate di gala, arrivate in occasione del derby e delle sfide contro Napoli e Juventus, notti magiche durante le quali si è sfondato di molto il muro dei 60mila presenti. Tutto ciò ha portato le casse dei botteghini a traboccare di denaro: a fine anno sono stati stimati circa 61mila spettatori di media e incassi per 1,1 milioni di euro a partita.

La linea per quest'anno sembra essere la stessa: la società farà sottoscrivere circa 38mila abbonamenti e il resto andrà in libera vendita, cercando di mediare tra le esigenze di chi vuole esserci sempre con quelle di chi suo malgrado non potrà farlo. Facile prevedere l'ennesimo sold out, che potenzialmente potrebbe portare a sfondare il record stagionale storico recente registrato ai tempi di José Mourinho. A quei tempi, con l'entusiasmo al massimo, nessuno si scompose. Oggi invece sono numeri incredibili, ma con Conte in panchina e una Champions League da giocare, il popolo nerazzurro non poteva di certo far mancare il proprio apporto alla squadra.