Il preparatore atletico era finito ai margini con Lopetegui, richiamato poi da Solari e confermato da Zidane, ma ora sembra vicino ai nerazzurri dove ritrova Conte.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 10/06/2019 13:37 | aggiornato 10/06/2019 13:41

Potremmo definirlo un cervello in fuga, Antonio Pintus, il preparatore fisico attualmente al Real Madrid. Che però, stando all'anticipazione di As, starebbe per tornare in Italia e per la precisione all'Inter, fortemente voluto da Antonio Conte, che alla condizione fisica dei suoi giocatori assegna sempre grande importanza.

E con Pintus, si sa, vai sul sicuro. Classe 1962, ha una carriera di giramondo alle spalle, nel corso della quale ha lavorato nelle leghe di mezza Europa, dai Dilettanti italiani, piemontesi per la precisione, alla Serie A, dalla Premier League alla Ligue 1, fino ovviamente alla Liga, dove è arrivato nell'estate del 2016 chiamato direttamente da Zidane col quale ha vinto le ultime due Champions League.

Nato a Torino, ha cominciato la sua carriera di preparatore già a 24 anni, nel Settimo Torinese fra i Dilettanti. All'inizio degli anni Novanta è entrato in contatto con la Juventus e ci ha lavorato dal 1991 al 1998 - da Trapattoni a Lippi, per intenderci - per tornarci in una parentesi di un anno nel 2006. In mezzo, poi, Chelsea, Udinese e Monaco, ma siccome è ormai diventato un nome di spicco nel suo settore, negli anni seguenti lo chiamano anche West Ham, Marsiglia e Palermo. Una delle tante eccellenze italiane, insomma, un apolide che ha lasciato ottimi ricordi in tanti calciatori che ha seguito nella sua carriera.

Inter: Antonio Pintus, a destra, festeggia la Champions League vinta col Real Madrid nel 2018

Inter: in arrivo Pintus dal Real Madrid

Al Real Madrid, per esempio, fu uno dei principali artefici dei miracoli, soprattutto quelli europei, di Zinedine Zidane. Arrivato nell'estate del 2016 voluto dal tecnico francese, col quale aveva lavorato negli anni in bianconero, Pintus era stato capace di far raggiungere ai Blancos - quanto lavoro insieme a Cristiano Ronaldo - la forma migliore nel momento più delicato della stagione, tanto da riuscire a conquistare la stima del gruppo, con Marcelo che, fra gli altri, gliene aveva riconosciuto pubblico merito.

Pintus left to Inter? We need to spend our remaining money to get a physical trainer first. But thank you soo much Antonio Pintus, played a MASSIVE part in our teams success with his work in fitness and physical condition with the team. pic.twitter.com/EZ6sDC7cLc — Rahat (@RkFutbol) June 10, 2019

Era stato preparatore di Conte quando giocava nella Juventus

Definito da Fernando Morientes, che lo ha avuto al Monaco, il miglior preparatore fisico con cui avesse mai lavorato, il Sergente, come lo chiamano i giocatori, deve essere rimasto nel cuore anche di Antonio Conte. Il nuovo tecnico dell'Inter, infatti, si era giovato del lavoro di Pintus fin dal suo primo anno da giocatore alla Juventus - era arrivato dal Lecce nel 1991 - e la loro collaborazione era andata avanti per 7 anni. Ora il Sergente andrà a completare il suo staff in nerazzurro, insieme al fratello del tecnico Gianluca, a Stellini, Vanoli, Tous e Coratti, mentre allenatore dei portiere rimarrà Adriano Bonaiuti.