F1, Vettel penalizzato in Canada: la Ferrari vuole presentare appello

La scuderia di Maranello intende presentare appello dopo la penalità da 5 secondi inflitta a Vettel, arrabbiato per la vittoria sfumata.

di Matteo Bellan - 10/06/2019 10:15 | aggiornato 10/06/2019 10:23

La Ferrari non intende accettare quanto successo durante la gara del Gran Premio del Canada 2019 di Formula 1. La penalità da 5 secondi inflitta a Sebastian Vettel è ritenuta eccessiva. Un provvedimento sbagliato alla luce dell'episodio che ha visto protagonista il pilota tedesco, retrocesso in seconda posizione dopo aver tagliato il traguardo per primo.

La scuderia di Maranello ha comunicato al Collegio dei Commissari Sportivi del GP del Canada l'intenzione di presentare appello. Ha 96 ore per mettere insieme tutta la documentazione e formalizzare il ricorso, che può essere accettato o respinto dal Tribunale Internazionale d'Appello. Le possibilità vincere la causa non sono molte. Già nel 2016 la Ferrari aveva deciso di ricorrere per una sanzione di 10 secondi inflitta sempre a Vettel per cambio di traiettoria, ma l'azione non ebbe successo e venne confermata la retrocessione del tedesco dalla terza alla quinta posizione.

Il team italiano si sente vittima di un'ingiustizia, derubato di una vittoria. Un mix di rabbia e delusione che nel post-gara Seb ha manifestato senza mezzi termini. Non ha parcheggiato la monoposto nel solito posto insieme a Lewis Hamilton e Charles Leclerc, non ha rilasciato le prime dichiarazioni a caldo, poi ha tolto la tabella del primo classificato posta davanti alla macchina dell'inglese mettendogli la n.2 e spostando la n.1 nella propria piazzola. E dopo il volto scuro mostrato sul podio, le dichiarazioni di fronte ai media hanno evidenziato tutto il suo nervosismo per la decisione penalizzante dei commissari.

Hamilton ha fatto salire sul primo gradino del podio Vettel, salvo poi accusarlo di averlo spinto verso il muretto.

Formula 1, Ferrari ricorre contro la penalità a Vettel. Cosa è successo?

Sicuramente Vettel non è esente da colpe, dato che doveva evitare di l'errore che ha poi provocato tutta la situazione. Mentre arrivava alla curva 3, ha perso il posteriore ed è finito sull'erba tagliando di fatto la chicane e rientrando in pista in una maniera che i commissari hanno giudicato pericolosa. Infatti, si è rischiato il contatto con Hamilton e l'inglese è stato bravo a frenare per evitare un incidente.

Coloro che hanno giudicato hanno stabilito che Seb non sia stato attento nel rientrare in traiettoria, ma la realtà è che aveva perso il controllo della monoposto e dunque in quel momento era quasi un passeggero della stessa. Finendo sull'erba, le gomme si sono sporcate e hanno reso inizialmente inguidabile la sua Ferrari SF90. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 non ha cercato di chiudere Hamilton contro il muretto.

Ad ogni modo, è stato stabilito diversamente e Vettel si è preso 5 secondi di penalità decisivi per impedirgli di vincere la gara di Montreal. Adesso bisognerà vedere se l'appello della Ferrari avrà successo oppure verrà rigettato. Nei prossimi giorni ci saranno certamente degli sviluppi. La scuderia di Maranello auspica di riuscire a ribaltare il verdetto del Gran Premio del Canada, ma sarà molto difficile riuscirci.