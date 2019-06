Formula 1, tanti ex piloti pro-Vettel. Rosberg no: "Penalità meritata"

Da Button a Mansell, tanti ex piloti contrari alla penalità inflitta a Vettel in Canada. Rosberg voce fuori dal coro.

di Matteo Bellan - 10/06/2019 21:36 | aggiornato 10/06/2019 21:41

La domenica del Gran Premio del Canada 2019 di Formula 1 ha lasciato non pochi strascichi. Non poteva essere diversamente, vista la controversa decisione presa dai commissari che hanno penalizzato Sebastian Vettel impedendogli di vincere la gara di Montreal.

Tanta rabbia nel team Ferrari, che ha già fatto sapere di voler presentare appello. Il pilota tedesco è giunto per primo al traguardo, ma i 5" di sanzione hanno consegnato il successo a Lewis Hamilton. La scuderia di Maranello ritiene ingiusto il provvedimento presto e sono in tanti a pensarla in questa maniera.

Sono numerose le persone che ritengono che Vettel non abbia compiuto in maniera volontaria la manovra contestata dai commissari. Aveva perso il controllo della monoposto e non poteva fare qualcosa di diverso. Pertanto la punizione viene ritenuta un errore. Ovviamente non mancano coloro che dissentono, convinti che Seb potesse stare più a sinistra ed evitare di stringere vicino al muretto Lewis Hamilton. Le discussioni restano aperte sull'argomento.

Rosberg ritiene corretta la penalità inflitta a Vettel nel GP del Canada di Formula 1.

Formula 1, GP Canada 2019: ex piloti sostengono Vettel, tranne Rosberg

Ci sono diversi ex piloti, di Formula 1 e non, che tramite i social network hanno mostrato di essere in disaccordo con la sanzione inflitta a Vettel durante la gara di Montreal. Tra questi c'è Mark Webber, che in passato è stato compagno di Seb in Red Bull. Queste le sue parole su Twitter: «Qualcuno dei commissari ha mai corso in F1? Non ho visto la gara, ma ho guardato adesso "l'incidente". Pena mentale».

Any of the stewards ever raced at the front in F1? Didn’t watch the race.. have now seen the “incident”.

Mental penalty. 🥴🧐 — Mark Webber (@AussieGrit) June 9, 2019

Jenson Button, campione del mondo nel 2009 alla guida della Brawn GP, ha parlato ai microfoni di Sky Sports F1 esprimendosi sulla stessa linea: «È triste ed è deludente quando c'è una bella lotta in pista tra due grandi campioni del mondo, ma poi gli steward intervengono portandoci via lo spettacolo. Un peccato, è stato un incidente di gara. Seb ha fatto un errore, ma non meritava la penalità».

"For me, it's a racing incident. You can’t just stop the car and stay off the circuit."@JensonButton has his say on the Sebastian Vettel penalty which denied him a #CanadianGP victory — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) June 9, 2019

Nigel Mansell è una leggenda di questo sport e si è detto esterrefatto per la decisione presa nei confronti del driver della Ferrari: «Cosa doveva fare Seb? Pazzia. La macchina è uscita e poi lui era solo passeggero. Molto, molto imbarazzante. Nessuna gioia nel guardare questa gara».

What’s Seb supposed to do?Crazy ,the car stepped https://t.co/ybVmo5UkQL that point he was a passenger. — Nigel Mansell CBE (@nigelmansell) June 9, 2019

Very very https://t.co/CJcFu85l7f joy in watching this race ,two champions driving brilliantly,will end in a false result. — Nigel Mansell CBE (@nigelmansell) June 9, 2019

Molto duro il commento di Mario Andretti, un altro che la Formula 1 la conosce bene per averci corso tra il 1968 e il 1982: «Penso che la funzione degli steward sia quella di penalizzare le manovre palesemente pericolose, non gli errori onesti causati da corse difficili. Quello che è successo nel Canada GP non è accettabile a questo livello del nostro grande sport».

I think the function of the stewards is to penalize flagrantly unsafe moves not honest mistakes as result of hard racing. What happened at #CanadaGp is not acceptable at this level of our great sport. @F1 — Mario Andretti (@MarioAndretti) June 9, 2019

Alex Wurz e Pedro de la Rosa pensano che Vettel al rientro in pista, dopo l'uscita sull'erba, non avesse il controllo della monoposto e si sia allargato verso il muretto non volontariamente. Penalità ingiusta, dunque. Pure Johnny Herbert, altro ex pilota della F1, critica la decisione scrivendo che «È pazzesco che non si possa gareggiare».

Fully agree. Plus it is not the same to recover from a “grass run-off” than from a modern asphalt run-off where you have full control of the car. #racingincident #LetThemRace https://t.co/OcBMNs8H2Z — Pedro de la Rosa (@PedrodelaRosa1) June 9, 2019

It’s crazy you can’t race anymore..racing gone soft...wrong wrong wrong — Johnny Herbert (@johnnyherbertf1) June 9, 2019

Ad appoggiare Vettel e a criticare i commissari anche Casey Stoner, due volte campione del mondo MotoGP: «Questa è la peggior decisione mai presa dalla F1. In questi momenti manca Charlie Whiting».

@F1 that is the worst decision you have ever made.

It’s times like these we miss Charlie Whiting in F1. 🙏 — Casey Stoner (@Official_CS27) June 10, 2019

Una delle voci fuori dal coro è quella di Nico Rosberg, che ha vinto il titolo in Formula 1 nel 2016 alla guida della Mercedes. Fu compagno di Hamilton per diverse stagioni e si ritirò dopo essere riuscito a batterlo. Secondo lui, è stato corretto sanzionare Vettel per la sua condotta pericolosa: «Tipico errore che Seb fa quando è sotto pressione. Lui ha detto che non riusciva a controllare la macchina quando è rientrato sull'asfalto dopo l'uscita sull'erba, ma le regole dicono quando esci dalla pista devi rientrare in maniera sicura. Io penso che potesse lasciare più spazio, ma non lo ha fatto e Lewis si è trovato in una situazione pericolosa. Se Hamilton non avesse rallentato, sarebbe finito contro il muro. Mi sembra chiaro che non sia stato un rientro in pista sicuro, sono regole. La penalità è meritata».