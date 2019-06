Pole position e Gran Premio del Canada dominato da Sebastian, che perde la vittoria a favor di Hamilton dopo una penalizzazione di 5 secondi. Ferrari finalmente in forma, Mercedes da rivedere, Direzione Gara frettolosa e superficiale.

10/06/2019

Il Gran Premio di Formula 1 andato in scena in Canada e la tappa spagnola della SBK hanno vissuto momenti simili. Cosa c’è in comune tra Montreal e Jerez? Semplice: penalizzazioni & polemiche, servite dalle rispettive Race Direction. Dopo una uscita di pista con taglio nell’erba, Sebastian Vettel è stato punito. Cinque i secondi da aggiungere al traguardo per il ferrarista che - con Hamilton alle calcagna - perde il Gran Premio, a favor di Lewis. Peccato per Seb, perché era lui il più veloce e forte visto in pista. Dopo l’errore, il numero 5 è rientrato nel nastro d’asfalto. Proprio dietro alla Rossa arrivava la Mercedes dell’inglese che, effettivamente, per evitare la Ferrari ha dovuto allargare un po’ e sfiorare il muretto fuori traiettoria. Da qui a infliggere ben 5 secondi al tedesco ci sembra davvero troppo

Anche perché, se osservate bene le immagini, dove sarebbe dovuto andare Vettel dopo l’uscita di pista? Nel momento del rientro, a quella velocità e con la monoposto che salta e rimbalza, è impossibile compiere manovre e guardare gli specchietti retrovisori. Lewis, al limite pure lui, colpe non ne aveva. Sopraggiungedo ad alta velocità il campione del mondo ha evitato l’impatto con il rivale e barriere, come meglio poteva. Dopo lo sfiorato incidente, dal team Radio Ferrari comunicano la penalizzazione ricevuta e Sebastian esplode di rabbia: ci stanno rubando la vittoria in gara.

Gara vinta - appunto - dal britannico, con Vettel che inverte i cartelli d’arrivo nel parco chiuso. Il gesto è eloquente, come il pandemonio di parole successivo. Il bel terzo posto di Leclerc, i sorpassi di Kvyat e la buona prestazione di Giovinazzi sono passate in secondo, anzi, in terzo piano. Le parole, le accuse e le ricriminazioni hanno avuto il sopravvento sull'azione. Peccato, la Formula 1 non riesce più a vivere un weekend del tutto sereno.

Vettel Penalizzato, Hamilton si vede servire la vittoria del Gran Premio Formula 1 in Canada

Formula 1, Montreal: le pagelle

Sebastian Vettel - Promosso

In Canada il tedesco era - finalmente - il pilota che conosciamo, ovvero, quello che ha vinto quattro titoli con la Red Bull. Veloce in prova, velocissimo in qualifica e pole position d’autore, il pilota Ferrari stava disputando un Gran Premio (quasi) perfetto, costituito da un grande scatto, una sosta ai box più che solerte ed un passo da primo posto.

Purtroppo per lui, l’unica sbavatura gli è costata cara, carissima. L’errore ci sta, un taglio di chicane del genere può capitare. Il prezzo pagato resta, tuttavia, troppo alto: Il ferrarista ha sì sbagliato, ma non tanto da togliere la vittoria ad Hamilton che, coi 5 secondi di penalità comminati tedesco, si trova il successo servito su un vassoio.

Ha fatto show e cinema Sebastian nel parc ferme e si è fatto ben notare. Il nostro giudizio super partes è che, dopo weekend difficili, finalmente Vettel e la Ferrari fossero da vittoria, la prima nel 2019. Nonostante tutto sia sfumato, Vettel c’è, la Rossa di Maranello pure, con Leclerc ottimo terzo. PROMOSSI

Team Mercedes - Rimandato

Confusione tecnica tra venerdì e sabato, strategia di gara non perfetta per il muretto anglo - tedesco in Canada. Hamilton non ha guidato propriamente pulito - con due muretti toccati nelle prove - la sua vettura non si è rivelata a punto come nelle precedenti uscite. Gli esperimenti si fanno nei test, noi nei giorni del Gran Premio. La cartina al tornasole Mercedes è risultata Valtteri Bottas, sempre a podio dal Melbourne sino a Monaco, quarto ieri. Il finlandese non aveva feeling, lui stesso lo ha detto. La vittoria di Lewis è da considerarsi miracolosa, considerando le fatiche vissute dal team nella tre giorni canadese. La squadra più forte era la Ferrari ed in Mercedes lo sanno. RIMANDATI

Direzione Gara - Bocciata

Non l’abbiamo fatto con la SBK, lo facciamo qui. La Race Direction della Formula 1, contrariamente a quella delle derivate, va bocciata. Le manovre di Jonathan Rea e Marco Melandri sono state plateali e, sia il pilota Kawasaki che quello Yamaha, arrivavano da dietro, con la possibilità di evitare l’errore. Johnny e Marco hanno sbagliato ed hanno pagato. Tutto abbastanza liscio.

Per Vettel la dinamica è differente. Pure Sebastian ha sbagliato, d’accordo, ma era in prima posizione, con Hamilton dietro a tre secondi. Dopo il taglio di chicane, rientrando in carreggiata, cosa avrebbe dovuto fare il pilota Ferrari? Smaterializzarsi? Impossibile, come esagerata la penalizzazione comminata al tedesco. In gare così tirate, infliggere ben 5 secondi significa togliere la vittoria ad un pilota che non ha e non voleva ostacolare il rivale. Bisogna stare attenti quando si elargiscono punizioni, perché le polemiche esplodono poi come bombe atomiche. Qualcuno come MarioAndrettidà ragione all'operato della FIA, ma preferiamo pensare a lui nelle vesti di corridore, non paragonabile ad uno degli steward seduti comodi davanti a più monitor. BOCCIATI

I think the function of the stewards is to penalize flagrantly unsafe moves not honest mistakes as result of hard racing. What happened at #CanadaGp is not acceptable at this level of our great sport. @F1 — Mario Andretti (@MarioAndretti) June 9, 2019

Dalla MotoGP alla Formula 1: lo “Stoner pensiero”

Casey parla poco ma, quando apre bocca, punge diretto e convinto. Il due volte campione del mondo della MotoGP non corre più, però segue con attenzione tutti gli sport a motore. L’australiano adora la velocità ed ama i duelli. Celebri le sue lotte con Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, nelle quali è accaduto di tutto. Proprio perché Stoner sappia cosa significhi pilotare al limite, l’ex iridato Ducati e Honda non stava più nella pelle. Il suo giudizio è più secco e lapidario del nostro:

Quella vista oggi è la peggior decisione di sempre in Formula 1. In momenti come questi ci manca Charlie Whiting

Come sappiamo, purtroppo Whiting è scomparso ad inizio stagione, lasciandoci e lasciando la Direzione Corsa della Formula 1. Personaggi esperti e carismatici come lui sono stimati dall’istrionico e pure Casey, che ama le persone dure, ma tutte di un pezzo, che sappiano prendere decisioni velocemente, analizzando ogni aspetto. Come si dice in tanti posti, "i capelli bianchi non crescono per caso", ovvero, l'esperienza non viene regalata a nessuno.

Il Wall of Champions e i (speriamo) futuri campioni

Giovinazzi ed Alfa Romeo in accelerazione nel Gran Premio di Formula 1 in Canada

In quel punto sono andati a sbattere alcuni tra i nomi più celebri della Formula 1. Il circuito Gilles Villeneuve presenta una rapida chicane che immette nel rettilineo dei box e lì in tanti hanno sbagliato, picchiando duramente, quasi sempre senza poter finire il Gran Premio. L'applauso del pubblico appare quasi ironico, perché - di fatto - al pilota non resta che imprecare e meditare sull'errore commesso.

Dal figlio Jacques a Michael Schumacher, dall’inglese Damon Hill, sino a Jenson Button e Sebastian Vettel. Non mancano i cognomi di Berger e Maldonado. Insomma, sbagliare la traiettoria lì è un attimo, e Antonio Giovinazzi ha toccato il muretto, con entrambe le ruote. Il pilota Alfa Romeo ha fatto urtare entrambe le gomme Pirelli contro il muretto, senza però rovinare la sua gara.

Peggio è andata a Lando Norris, portacolori Mc Laren. Il britannico è arrivato con la ruota già distrutta e l’auto in fiamma al Wall of Champions, ma la colpa non è stata sua. A tradire il pilota un cedimento meccanico.

Diventeranno campioni Antonio e Lando? La stoffa è detenuta da entrambi i giovani corridori ed il muretto canadese - che ha ricevuto "baci" da tantissimi talenti della Formula 1, non sbaglia praticamente mai.