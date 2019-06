Vettel ha perso il primo posto nel Gran Premio di Canada per una manovra giudicata pericolosa. Nel 2016 però il pilota inglese venne graziato dopo un episodio simile.

di Franco Borghese - 10/06/2019 10:46 | aggiornato 10/06/2019 13:51

Una stagione che per la Ferrari sembra essere stregata. La scuderia italiana ha perso pur avendo vinto. Un paradosso, ma è tutto vero. Colpa delle regole della Formula 1, o meglio delle sue interpretazioni. Ne ha fatto le spese il tedesco Sebastian Vettel, che si è ritrovato in testa per quasi tutto il GP del Canada ma ha compromesso la vittoria con una manovra che ha comportato la retrocessione dal primo al secondo posto. La sterzata incriminata è avvenuta al 48° giro, quando, pressato da Lewis Hamilton, ha perso il punto di frenata nella veloce chicane, ha mollato i freni, è salito sull’erba ed è rientrato in pista senza togliere il piede dal gas rimettendosi nella traiettoria di gara, con Hamilton quasi affiancato. Non avesse alzato il piede dall’acceleratore, l’inglese avrebbe rischiato di finire contro il muro.

I commissari della Formula 1 hanno esaminato attentamente la manovra decidendo di punire Sebastian, comminando 5 secondi di penalità al tedesco reo di essere rientrato in pista non in condizioni di sicurezza. La Ferrari, subito dopo la fine della corsa, ha fatto sapere di voler presentare un appello contro tale decisione. Difficile però che questo venga accolto. Per questo Vettel, che sa di aver dominato la gara, è andato su tutte le furie, tanto che a fine corsa ha raggiunto il parco chiuso spostando il pannello con il numero 1 dalla piazzola della Mercedes a quello della sua Ferrari.

La vittoria permette ad Hamilton di allungare ulteriormente nella classifica piloti della Formula 1, portandosi a +29 dal suo compagno di squadra Bottas e +62 su Vettel. Recuperare per il ferrarista sarà complicato. Per questo la delusione per la penalizzazione di domenica è ancor più grande. E viene acuita da un precedente che fa riflettere.

Vettel alla guida della sua Ferrari nel corso dell'ultimo GP di Formula 1

Formula 1, quando Hamilton non venne punito per una manovra pericolosa

L'episodio risale infatti al 2016, quando, a Montecarlo, Lewis Hamilton chiuse con la sua Mercedes la traiettoria a Daniel Ricciardo, all'epoca alla guida di una Red Bull. La manovra dell'inglese rischiò di far finire Ricciardo contro il muro. A fine gara i commissari della Formula 1 decisero di non penalizzare l'inglese che vinse quel GP arrivando proprio davanti all'australiano.

Era già successo... Montecarlo, giro 37, su #Ricciardo ai tempi della Red Bull. Ma era finita diversamente 🧐 Intanto #Vettel sposta il cartellone del secondo posto davanti alla vettura di #Hamilton tra gli applausi del pubblico per cui il vincitore è lui. #CanadianGP pic.twitter.com/4MxmLKiPdx — Erika Menghi (@Erika_Menghi) June 9, 2019

I due episodi sono sovrapponibili. Eppure domenica Vettel è stato penalizzato, nel 2016 Hamilton venne graziato. Ennesima dimostrazione che questa stagione per la Ferrari è davvero stregata. E che Hamilton è sempre più lanciato verso la conquista del titolo iridato. D'altronde vince anche quando arriva secondo...