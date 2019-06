Dodici squadre al via e tanto talento in primo piano nella competizione che si giocherà dal 16 al 30 giugno tra Italia e San Marino. La Germania è campione in carica.

di Andrea Bracco - 10/06/2019 11:04 | aggiornato 10/06/2019 11:11

A due anni dalla vittoria della Germania, che nella finale giocata a Cracovia regolò 1-0 la Spagna grazie a una rete di Weiser, tornano gli Europei under 21. L'edizione 2019 sarà la 22esima della storia e dal 16 al 30 giugno sarà ospitata in tandem da Italia e San Marino, che per l'occasione metterà a disposizione il piccolo impianto di Serravalle dove, durante la fase a gruppi, verranno ospitate ben tre partite del girone C.

Gli altri stadi arruolati per la manifestazione continentale sono dislocati tra Friuli, con Trieste e Udine in prima linea, ed Emilia Romagna, regione nella quale verranno disputate la maggior parte dei match. La finale invece si giocherà alla Dacia Arena, al termine di una cavalcata che durerà tre settimane e che vedrà prendere il via a 12 nazionale. Il format è sempre lo stesso: le squadre vengono divise in tre gironi di quattro compagini ciascuno e, alla seconda fase, passeranno tutte le vincitrici più la migliore delle tre seconde classificate.

Di tutto questo fanno parte anche gli Azzurrini, che questo torneo lo hanno sì vinto per 5 volte (e questo fa dell'Italia la nazionale con più Europei under 21 in bacheca), ma l'ultima risale addirittura al 2004. Nei 15 anni successivi è arrivato un solo secondo posto, ottenuto nel 2013 in Israele dopo la disastrosa finale persa a valanga contro la Spagna. In mezzo solo tante delusioni, un ruolino che quest'anno la selezione allenata da Di Biagio cercherà di interrompere definitivamente.

C'è anche la Francia tra le favorite per la vittoria degli Europei under 21: i Galletti, inseriti nel Gruppo C, esordiranno contro la temibile Inghilterra

Europei under 21, le 12 squadre e i 3 gironi della competizione

Al via della rassegna iridata troveremo tutto il meglio che il calcio europeo può attualmente offrire, con la sola eccezione di Olanda e Portogallo, nazionali sorprendentemente eliminate in fase di qualificazione. Ci saranno però i campioni in carica tedeschi, Francia, Inghilterra e Spagna, guarda caso la squadra contro la quale l'Italia comincerà il suo cammino.

Gruppo : Belgio, Italia, Polonia, Spagna

La Spagna è una delle squadre favorite per la vittoria finale. D'altronde non potrebbe essere altrimenti, vista la qualità che il ct De la Fuente ha a disposizione al netto di un infortunio molto grave come quello di Brahim Diaz. Nella rosa dei 23 convocati dalle Furie Rosse, moltissimi arrivano da almeno un paio di stagioni da protagonisti in Liga. Gente come Firpo, Fornals, Oyarzabal e Fabian Ruiz a queste latitudini fanno la differenza e si mixano alle nuove proposte tipo Carles Aleña.

Se le cose andranno secondo pronostico, la Spagna non dovrebbe avere problemi a vincere un raggruppamento nel quale per il secondo posto si prospetta una bagarre selvaggia. L'Italia ha la possibilità di fare bene ma dovrà guardarsi dalla Polonia del centravanti Kownacki, capocannoniere delle qualificazioni, e soprattutto dal Belgio del frizzante Dodi Lukebakio - reduce da una grande stagione al Fortuna Dusseldorf - e dell'interessantissimo terzino destro Alexis Saelemaekers.

Calendario

1^ giornata

16/06/2019 ore 18.30 | Polonia - Belgio (Reggio Emilia)

16/06/2019 ore 21.00 | Italia - Spagna (Bologna)

2^ giornata

19/06/2019 ore 18.30 | Spagna - Belgio (Reggio Emilia)

19/06/2019 ore 21.00 | Italia - Polonia (Bologna)

3^ giornata

22/06/2019 ore 21.00 | Italia - Belgio (Reggio Emilia)

22/06/2019 ore 21.00 | Spagna - Polonia (Bologna)

I giocatori della Germania festeggiano la rete appena segnata da Weiser contro la Spagna, che incoronerà i tedeschi come campioni degli Europei under 21 2017

Gruppo B: Germania, Danimarca, Serbia, Austria

I campioni in carica della Germania partono in prima fila per vincere un gruppo B abbastanza equilibrato, seppure verso il basso rispetto all'enorme livello qualitativo di questa manifestazione. I tedeschi si presentano in Friuli con una rosa di tutto rispetto, impreziosita da tre presenze come quelle di Benjamin Heinrichs, Lukas Klostermann e Jonathan Tah, tutti difensori aggregati dalla nazionale maggiore. La stella però è Johannes Eggestein, attaccante classe 1998 del Werder Brema.

La Danimarca, che ha fatto registrare uno dei migliori punteggi in fase di qualificazione, rappresenta invece una delle nuove proposte: trascinata dal funambolico Robert Skov, la selezione scandinava si giocherà il secondo posto molto probabilmente contro la Serbia di Luka Jovic, fresco di trasferimento al Real Madrid. Mezzo passo indietro rispetto alle altre troviamo l'Austria, arrivata all'Europeo dopo aver vinto il playoff contro la Grecia.

Calendario

1^ giornata

17/06/2019 ore 18.30 | Serbia - Austria (Trieste)

17/06/2019 ore 21.00 | Germania - Danimarca (Udine)

2^ giornata

20/06/2019 ore 18.30 | Danimarca - Austria (Udine)

20/06/2019 ore 21.00 | Germania - Serbia (Trieste)

3^ giornata

23/06/2019 ore 21.00 | Austria - Germania (Udine)

23/06/2019 ore 21.00 | Serbia - Danimarca (Trieste)

Potrebbe essere l'Inghilterra una delle candidate per la vittoria degli Europei under 21, in programma dal 16 al 30 giugno tra Italia e San Marino: i Tre Leoni sono inseriti nel gruppo C con Francia, Croazia e Romania

Gruppo C: Inghilterra, Francia, Romania, Croazia

Il testa a testa tra Inghilterra e Francia potrebbe diventare il duello migliore di tutta la prima fase del torneo. Entrambe le nazionali si presentano al via con rose di livello assoluto, entrambe comprendenti giocatori che quest'anno hanno fatto grandi cose nei rispettivi campionati. Ragazzi come Wan-Bissaka, Maddison, Demarai Gray e le nuove proposte come Fikayo Tomori e Tammy Abraham rappresentano la nuova proposta britannica, mentre Moussa Dembélé guiderà i Galletti nella rincorsa alla vetta del continente.

Le altre due, Romania e Croazia, probabilmente reciteranno il semplice ruolo di underdog, ma i balcanici potrebbero approfittare del torneo per mettere in vetrina alcuni profili destinati a prendersi la scena nella prossima sessione di mercato. La stella ovviamente è Nikola Vlasic, trequartista di proprietà dell'Everton, ma occhio anche a Nikola Moro - centrocampista offensivo della Dinamo Zagabria - e Filip Benkovic, centrale del Celtic.

Calendario

1^ giornata

18/06/2019 ore 18.30 | Romania - Croazia (Serravalle)

18/06/2019 ore 21.00 | Francia - Inghilterra (Cesena)

2^ giornata

21/06/2019 ore 18.30 | Inghilterra - Romania (Cesena)

21/06/2019 ore 21.00 | Francia - Croazia (Serravalle)

3^ giornata