Nella serata di qualificazione all'Europeo, spicca il rotondo successo della Spagna contro la Svezia. Vincono anche Polonia, Ucraina e Danimarca. Male la Bulgaria.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 10/06/2019 23:02 | aggiornato 10/06/2019 23:29

La Spagna batte la Svezia al Bernabeu e blinda la qualificazione a Euro 2020 mettendo cinque punti tra sé e la Romania terza. Ancora prive di Luis Enrique, costretto a casa da motivi personali su cui la federazione sta mantenendo il massimo riserbo, le Furie Rosse partono forte e sfiorano il vantaggio in due occasioni con Isco e Parejo, ma in entrambe è superlativo Robin Olsen che risponde alla grande. La nazionale di casa riuscirebbe pure a trovarlo il gol del vantaggio, ma la squadra arbitrale scozzese (senza l'ausilio del VAR) sbaglia e segnala un fuorigioco di Parejo che non c'è.

Nella ripresa il copione è molto simile e al 55' è Isco a divorsarsi la palla dell'1-0 calciando a lato da posizione molto favorevole. È il preludio al vantaggio della Spagna che arriva al 62' con Sergio Ramos che dal dischetto spiazza Olsen. Da quel momento i padroni di casa gestiscono il punteggio e poi fanno male alla Svezia ancora su rigore con Morata, che prima se lo guadagna e poi lo trasforma. Passano 120'' e Oyarzabal con un destro a giro mette il punto esclamativo sul successo spagnolo.

Nello stesso girone della Spagna, la Romania espugna Malta senza problemi. Al 45' il risultato è già sullo 0-3 grazie alla doppietta del palermitano Puscas e alla rete di Chipciu. Nella ripresa succede poco. I romeni restano in dieci per l'espulsione dell'autore della terza rete, Chipciu, ma Malta non riesce a segnare il gol della bandiera, anzi sono i romeni con Man a fare il 4-0. La Romania raggiunge a quota sette punti la Svezia. Il derby nordico tra Farøer e Norvegia lo vincono gli ospiti con la doppietta, nella ripresa, di Johnsen.

Euro 2020, Polonia-Isreale finisce 4-0

Euro 2020: bene Ucraina e Polonia, Piatek ancora in gol

Dopo il sonante 5-0 rifilato alla Serbia, l'Ucraina batte anche il Lussemburgo e allunga in vetta al girone B che ora guida con 10 punti. A Leopoli la nazionale guidata da Shevechenko passa in vantaggio dopo sei minuti con Yaremchuk che realizza sfruttando l'assist di Malinovski. Nella ripresa non succede granché e l'Ucraina può così festeggiare un altro successo. Nell'altra gara del girone tutto facile per la Serbia che riparte dopo il terribile ko patito contro l'Ucraina. La selezione di Krstajic ci mette venti minuti per abbattere il muro della Lituania. È Mitrovic a scacciare i fantasmi che aleggiano sullo stadio Rajko Mitić di Belgrado. Da quel momento l'equilibrio si spezza e la Serbia domina segnando ancora con Mitrovic e poi con il neo madridista Jovic. Nel secondo tempo la Lituania accorcia le distanze con Novikovas, ma nel finale Ljajic sigla il 4-1 definitivo.

La Slovenia schianta a domicilio la Lettonia e sale a quota cinque punti nel gruppo G, dando nuova linfa alle speranze di qualificazione. A Riga finisce 0-5: apre le danze una doppietta di Crnigoj, la sinfonia slovena continua con un'altra doppietta, quella di Ilicic, che conferma di essere in un momento splendido. Poi è Zajc a calare il pokerissimo e completare la serata di festa di Oblak e compagni.

Spera la Slovenia complice anche la sconfitta di Israele sul campo della Polonia sempre più capolista del gruppo G. A Varsavia segna subito Piatek che, con un bolide che s'infila sotto l'incrocio dei pali, trova il quarto gol in sei presenze con la nazionale, nella ripresa Lewandowski su rigore, Grosicki e Kadzior mettono la parola fine sulla partita. Nello stesso girone l'Austria espugna Skopje con i gol di Lazaro (accostato all'Inter negli ultimi giorni), la doppietta di Arnautovic e la rete di Laimer e ribalta l'iniziale svantaggio causato da goffo autorete di Hinteregger. La selezione allenata da Foda è ora terza nel raggruppamento a un punto da Israele.

Euro 2020, la Danimarca travolge la Georgia

Danimarca travolgente, impresa Kosovo

La Danimarca domina e supera la Georgia tenendo ancora vivo il discorso qualificazione nel gruppo D. Dolberg segna dopo 14', ma a Copenaghen gli ospiti pareggiano con Lobjanidze. È una gioia effimera quella della selezione caucasica perché Eriksen su rigore riporta avanti i danesi, che poi dilagano nella ripresa ancora con Dolberg, con il sigillo di Poulsen e infine con Braithwaite. La Danimarca sale a quota 5, ma è lontana cinque punti dalla capolista Irlanda che, a Dublino, tira 28 volte ma batte Gibilterra solo con l'autorete di Chipolina e poi con l'acuto di Brady al 95'. Ora bisognerà attendere la favorita del girone, cioè la Svizzera, ferma per aver partecipato alla Nations League.

Nel girone dell'Inghilterra, impegnata come la Svizzera in Nations League, la Repubblica Ceca batte il Montenegro e guadagna tre punti fondamentali in ottica qualificazione a Euro 2020. I cechi danno seguito al successo di tre giorni fa contro la Bulgaria e a Olomuc vincono 3-0 raggiungendo gli inglesi a quota sei in classifica. È Jankto a sbloccare il risultato dopo 18', nella ripresa gli ospiti si fanno male da soli con Kopitovic che devia nella propria porta; a dieci minuti dal termine è Shick, su rigore, a blindare il successo della Repubblica Ceca. Nell'altra sfida del girone A, il Kosovo espugna il campo della Bulgaria (2-3) con i gol di Rashica, Muriqi e Rashani e si porta a cinque punti in classifica a solo una lunghezza dal secondo posto che significa pass per l'Europeo.

I risultati del lunedì di qualificazione a Euro 2020