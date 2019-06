Il tecnico del Sassuolo ha parlato in occasione della presentazione del Mapei Football Centre, nuovo centro sportivo del club emiliano.

di Redazione Fox Sports - 10/06/2019 11:45 | aggiornato 10/06/2019 16:50

Via il velo dal Mapei Football Centre. Di cosa si tratta? Del nuovissimo centro sportivo del Sassuolo voluto a ogni costo dal patron Giorgio Squinzi. L'inaugurazione è stata l'occasione per sentir parlare Roberto De Zerbi, che a Sky Sport ha parlato dell'interesse della Roma e di futuro:

Non ho mai avuto dubbi su questa società. Mi ha fatto piacere vedere il mio nome accostato a grandi club ma non ho mai avuto l'intenzione di cambiare. Poi dipende cosa si lascia, io avrei lasciato un gruppo che mi segue in tutto e per tutto. Sono giovane, ho appena iniziato a fare questo lavoro. Voglio divertirmi ed essere me stesso quando lavoro e so che qui posso esserlo. Siamo appena partiti ma tra qualche anno potremmo arrivare vicino alle grandi squadre

Un obiettivo raggiungibile grazie al nuovo centro sportivo:

Avere un centro sportivo all'avanguardia è un'emozione anche per noi. Migliorerà il senso di appartenenza ed è un vantaggio lavorativo, un altro modo per organizzarsi. Si tratta di un centro all'avanguardia sotto tutti i punti di vista

Sulla prossima stagione:

Vogliamo dimostrare di essere un gruppo di uomini e di calciatori adatti ad una proprietà così ambiziosa e forte. Dobbiamo far capire che scegliendo me, il mio staff e i miei calciatori è stata fatta la scelta giusta. Avere un patron ambizioso come Squinzi non è una pressione ma uno stimolo. L’ambizione, portata avanti con idee chiare, ripaga sempre. A me piace sognare, sempre tenendo conto della realtà

