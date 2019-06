Le parole del fuoriclasse della Juve dopo la vittoria della Nations League ottenuta con il suo Portogallo: "I miei numeri parlano da soli".

di Redazione Fox Sports - 10/06/2019 11:20 | aggiornato 10/06/2019 11:25

E sono trenta. È il numero dei trofei vinti da Cristiano Ronaldo in carriera. L'ultimo messo in bacheca è la Nations League conquistata col Portogallo battendo 1-0 l'Olanda in finale. Un successo commentato così dal fuoriclasse della Juventus a Cadena Ser:

Ho vinto tre partite, stavo bene come sempre. Nel corso della mia carriera non c'è stato un periodo in cui ho giocato male e quest'anno non è stato diverso. In 16 anni non ho mai steccato una stagione

E adesso il numero 7 torna prepotentemente in corsa per il Pallone d'Oro:

I miei numeri parlano da soli. Cos'altro posso fare? Se merito il Pallone d'Oro? Non lo so, questo lo lascio dire a chi dovrà valutare le mie prestazioni. Non ho intenzione di valutare me stesso".

E sul Portogallo che ha vinto un'altra coppa dopo l'Europeo di tre anni fa, ha detto: