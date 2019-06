La grande sorpresa di ADL è stava svelata: il Napoli affronterà il Barcellona in una doppia amichevole ad agosto. Nel programma estivo anche Liverpool e Benevento.

di Luigi Ciamburro - 10/06/2019 23:36 | aggiornato 10/06/2019 23:41

Sarà un'estate bollente per il Napoli. E non solo per il calciomercato in entrata e in uscita, con alcuni colpi su entrambi i fronti che nelle prossime settimane dovrebbero andare a segno. Il presidente Aurelio De Laurentiis aveva annunciato una clamorosa notizia la scorsa settimana, tanti tifosi attendevano l'arrivo di un big, ma la sorpresa è un'altra: la società azzurra affronterà il Barcellona in una doppia amichevole estiva in programma il 7 agosto a Miami e l'11 nel Michigan.

In attesa di un comunicato congiunto da parte dei due club, le notizie sono trapelate dalla stampa spagnola. Sarà un primo vero banco di prova per la squadra di Carlo Ancelotti che vuole prepararsi al meglio per l'appuntamento con la Champions. Un appuntamento inedito, andata e ritorno, reso possibile dal fatto che la Supercoppa di Spagna si giocherà non più ad agosto bensì il prossimo gennaio in Arabia Saudita. Ma l'estate partenopea sarà costellata da altri appuntamenti prestigiosi.

Il 28 luglio al Murrayfield Stadium di Edimburgo andrà in scena il match contro il Liverpool campione d'Europa, proprio al termine del ritiro estivo previsto dal 6 al 26 luglio in Trentino. Alla fine della preparazione a Dimaro Folgarida, la squadra campana partirà per la Scozia per il test contro la squadra di Klopp per il primo vero esame in vista del campionato 2019/2020. Uno scontro che riporterà alla memoria il doppio match di Champions, con gli azzurri che vinsero per 1-0 al San Paolo prima di essere sconfitti ad Anfield con medesimo risultato e conseguente uscita dalla coppa. Nei giorni precedenti, invece, affronterà il Benevento, approfittando del fatto che la formazione sannita sarà in ritiro a breve distanza, in località Pinzolo. E ad agosto potrebbero esserci altre due big nel calendario delle amichevoli: Marsiglia e Valencia.

Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli

L'estate del Napoli: tra amichevoli e mercato

In attesa del debutto in Serie A previsto per il 24 agosto, il Napoli continua a studiare il mercato per assestare i primi colpi dopo l'acquisto del terzino Giovanni Di Lorenzo, classe '93, proveniente dall'Empoli. Il popolo azzurro resta in attesa di un grande nome che potrebbe essere il colombiano James Rodriguez del Real Madrid, un vecchio pupillo di mister Ancelotti. Si può abbattere il prezzo del cartellino che può scendere sotto i 40 milioni di euro. I contatti già ci sono stati, ma si lavora in sordina per non destare troppa attenzione tra gli avversari.

Secondo indiscrezioni, ADL sarebbe pronto a offrirgli 5,5 milioni di ingaggio a stagione per cinque anni, un milione in meno rispetto ai 6,5 milioni che guadagna adesso, anche se per meno anni. Una seconda opzione sarebbe quella di chiederlo in prestito a Florentino Perez, magari con qualche clausola speciale per non lasciarselo sfuggire in caso di un nuovo exploit. Resta al palo la trattativa per Veretout: Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Hysaj, ha smentito la chiusura della trattativa visto che a Firenze mancherebbe in questo momento un direttore sportivo con cui confrontarsi. Inoltre sul centrocampista francese sarebbero piombate altre squadre tra cui l'Arsenal.

Per quanto concerne il mercato in uscita, si sta cercando una consona sistemazione per il terzino albanese Hysaj. Si è fatto avanti l'Atletico Madrid, ma l'offerta - inferiore ai 25 milioni - sarebbe stata considerata troppo bassa. Secondo voci dell'ultima ora a farsi avanti potrebbe essere la Juventus, soprattutto in caso di arrivo di Maurizio Sarri. In entrambi i casi il difensore si dice pronto a lasciare la città all'ombra del Vesuvio.

Gli impegni estivi del Napoli