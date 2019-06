Si valuta la presentazione della procedura d'urgenza per l'appello, ma ci si concentra anche sugli aspetti dirigenziali: Massara prima scelta per il ruolo di ds.

0 condivisioni

di Antonio Gargano - 10/06/2019 13:21 | aggiornato 10/06/2019 13:30

La programmazione della prossima stagione, con tutti i limiti del caso, è già partita. Il Milan ha messo in ghiaccio le figure di Marco Giampaolo come successore di Rino Gattuso in panchina e di Zvonimir Boban, che sta ultimando le attività per conto della FIFA a Parigi per poi aggiungersi allo staff dirigenziale rossonero. Rimangono da sciogliere, però, ancora due nodi fondamentali: il nome del nuovo direttore sportivo e il verdetto del TAS.

In attesa di confermare il tecnico, che entro mercoledì dovrebbe rescindere il proprio contratto con la Sampdoria, e aspettando che il croato termini il proprio compito in federazione, acquistano ulteriore urgenza gli altri due fattori a cui è legato il piano per la prossima annata. Molto dipenderà dal Tribunale Amministrativo dello Sport, che potrebbe indirizzare la stagione del Milan in un senso o nell'altro.

Ovviamente, c'è in ballo la partecipazione alla prossima Europa League, ancora a rischio nonostante la qualificazione ottenuta durante la Serie A appena conclusa. È probabile che l'esito finale sulla questione diventi determinante anche per la scelta del nuovo direttore sportivo, che però dovrebbe avere un profilo europeo a prescindere dalla partecipazione alle prossime competizioni internazionali.

Il Milan guarda alla prossima stagione: caccia al nuovo ds, ma dipenderà anche dall'esito del TAS

Milan, la situazione sui fronti TAS e ds

La priorità della dirigenza rossonera riguarda il TAS. Il Milan vuole muoversi in fretta sul calciomercato, ma non può farlo finché il Tribunale non giunge ad un verdetto definitivo sui criteri rispettati o meno dal club. L'ipotesi più concreta è quella di presentare una procedura d'urgenza per l'appello, in riferimento alla sentenza per il triennio 2014-2017. Questa soluzione, ovviamente, caratterizzerebbe la prima metà dell'estate, mentre le concorrenti già si preparano ad allestire le squadre per il prossimo anno.

Tuttavia, sarebbe una delle soluzioni più rapide per certificare la propria partecipazione alla prossima Europa League. Inoltre, il procedimento del TAS potrebbe beneficiare di un'accelerazione che permetterebbe al Milan di anticipare le proprie mosse durante la sessione estiva.

Mosse che, oltre ai membri della dirigenza già in carica, spetteranno al futuro ds. Ancora da sciogliere i dubbi sulla prossima figura dirigenziale, che per la società deve avere una valida esperienza alle spalle. L'identikit è ancora sfocato, ma comincia a delinearsi: il primo nome in cima alla lista è quello di Frederic Massara, che si è appena liberato dalla Roma dopo la sua seconda avventura dietro la scrivania giallorossa.

Frederic Massara in pole per il ruolo di direttore sportivo del Milan: qui ai tempi del Palermo

Il profilo del dirigente torinese risponderebbe ai parametri richiesti da Gazidis e Maldini: esperienza nei club più importanti d'Italia, familiarità con la partecipazione alle competizioni europee e competenze poliedriche all'interno della società. Massara è stato anche all'Inter, dove ha seguito Sabatini, mentre alla Roma ha ricoperto il ruolo di segretario generale. Potrebbe essere il nome che sceglierà la società rossonera.

La scelta del ds potrebbe essere successiva alla risoluzione del fronte TAS, nel caso in cui si reputi determinante in ottica mercato ed Europa League. L'ipotesi opposta, invece, è che si punti a dare un profilo europeo alla carica a prescindere dal futuro del club nelle competizioni internazionali. In ogni caso, con tutte le priorità del caso, il Milan provvederà prima ad ufficializzare Giampaolo e portare Boban a Milano.