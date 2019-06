Juventus, l'ex presidente Cobolli Gigli: "Non patteggiammo per Calciopoli"

Juventus, l'ex presidente Cobolli Gigli: "Non patteggiammo per Calciopoli"

Fatti non verificati e non veritieri che esulano il diritto di cronaca: Ferrara mai è stato sentito da procure neanche come testimone o persona informata.

Lo scandalo fa tremare anche la Nazionale: un’inchiesta sulle scommesse delle procure di Torino e Parma per centinaia di migliaia di euro da parte di giocatori o ex della Juventus che si sarebbero serviti di prestanome.

Innocente e risarcito. Ciro Ferrara vince in tribunale dopo essere stato tirato in ballo nel processo Calciopoli . Il giudizio di primo grado è stato infatti ribaltato dalla Corte d’Appello di Bologna, che gli ha riconosciuto un risarcimento di 50mila euro più gli interessi e le spese legali.

