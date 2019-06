Con Cristiano Ronaldo ho sempre avuto un ottimo rapporto. Per quanto mi riguarda starò al Real Madrid, lasciamo stare i rumor di mercato. Se mi ha chiamato per andare alla Juventus? No, no (sorride, ndr)

Nelle scorse settimana sembrava a un passo dall'addio al Real Madrid per approdare nel campionato cinese. Poi però Sergio Ramos ha parlato in conferenza stampa giurando amore eterno ai Blancos.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK