Secondo la tv francese il club parigino, all'interno di un processo di spending review, sarebbe pronto a cedere i suoi campioni, nel mirino da tempo delle due big spagnole.

di Andrea Bracco - 10/06/2019 16:33 | aggiornato 10/06/2019 16:38

Parigi, Barcellona, Madrid: il triangolo di calciomercato dell'estate potrebbe arrivare tra queste tre città. Il PSG non se la sta passando benissimo: dopo la stagione chiusa male e segnata dalla brutta eliminazione in Champions League, la società francese ha deciso di rinnovare il contratto al proprio allenatore nonostante alcuni dubbi abbiano fatto passare per la testa dei dirigenti la possibilità di esonerare lo stesso Tuchel. Le situazioni delicate interne allo spogliatoio – una su tutte, quella legata alla gestione Rabiot – ne hanno minato la credibilità, ma vista l'impossibilità di arrivare (almeno per il momento) a Massimiliano Allegri si è comunque deciso di andare avanti così.

Qualcosa però deve cambiare. A saltare potrebbe quindi essere Antero Henrique, direttore sportivo di lunga data che, negli ultimi anni, ha lavorato a stretto contatto con lo sceicco Al Khelaifi diventandone una sorta di braccio destro. Lo spagnolo lascerebbe spazio al clamoroso ritorno di Leonardo, reduce da un'avventura decisamente breve al Milan: in Francia hanno una grande fiducia nel dirigente brasiliano, il vero e proprio costruttore della macchina da guerra che, almeno in patria, negli ultimi anni ha messo tutte le avversarie in fila, concedendo ben poche eccezioni.

La prima mossa di Leonardo potrebbe essere quella di cedere Neymar. Sì, avete capito bene: a rivelarlo è Telefoot, un tv francese che, poche ore fa, ha mandato in onda un servizio nel quale vengono ricostruite passo passo tutte le prossime mosse del PSG, almeno secondo il giornalista che ha curato l'approfondimento. Secondo i media francesi la posizione del brasiliano sarebbe abbastanza in bilico per vari motivi, non ultimo quello legato alle recenti accuse di stupro arrivate da parte di una modella sua connazionale, che sarebbe stata violentata – a suo dire – in un albergo della capitale francese dal calciatore, presentatosi visibilmente ubriaco e drogato all'appuntamento dal quale sarebbe poi scaturita l'aggressione.

Inoltre, la vendita di Neymar servirebbe anche ad abbattere di qualche milione il monte ingaggi, all'interno di un processo che vedrebbe il PSG volersi mettere a riparo dalle continue pungolate della UEFA, sempre molto attenta ai conti dello sceicco. D'altronde, come svelano alcuni retroscena del recente passato, è la stessa società a essersi messa in questa situazione, entrando al centro di alcuni casi legati a sponsorizzazioni gonfiate immesse, secondo l'organo di controllo europeo, nelle casse del club da aziende che farebbero capo allo stesso Al Khelaifi. Occorre quindi cominciare a volare basso e, per farlo, ci va la competenza di uno come Leonardo, capace di scovare in giro per il mondo molti affari di mercato.

A tutto ciò si è aggiunta la grana Kylian Mbappé: il talento classe 1998 avrebbe espresso il suo malumore per la disparità di stipendio che intercorre tra lui e l'asso verdeoro, nonostante quest'anno sia stato proprio l'ex Monaco a tirare spesso la carretta, soprattutto quando O'Ney si è fatto da parte per infortunio. Il campioncino di Bondy si sta guardando intorno: proprio qui entrerebbe in gioco la Spagna, più precisamente Madrid, dove il numero 7 del PSG ha un'estimatrice di livello assoluto che risponde al nome di Real Madrid. Le Merengues, che fino a oggi hanno speso quasi 330 milioni di euro sul mercato, non intendono fermarsi e vorrebbero affiancare Mbappé al talento serbo Jovic, fresco di presa dall'Eintracht. Sul piatto ci sarebbero un ingaggio da top player e la vetrina più affascinante del mondo, oltre a un allenatore che lo stima tantissimo.

E Neymar? Il brasiliano ha più volte confidato ad amici ed ex compagni di squadra di voler tornare a Barcellona, dove ha giocato la miglior parte di carriera fino a questo momento mettendosi in bacheca diversi trofei, tra i quali spicca la Champions League vinta battendo in finale la Juventus. Secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo Sport, il numero 10 del Brasile avrebbe addirittura già chiesto formalmente la cessione, specificando che l'unica destinazione desiderata sarebbe appunto quella blaugrana. Con questa uscita, Neymar ha allontanato definitivamente proprio le sirene che lo vedevano orientato verso il Real Madrid, dove Florentino Perez aveva pensato a lui come figura per sostituire tecnicamente, ma anche mediaticamente, Cristiano Ronaldo. In ogni caso, quest'estate la Liga potrebbe arricchirsi di due ulteriori fenomeni, un ritorno e una new entry per il campionato più appassionante del mondo.