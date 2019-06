Calciomercato: il Parma vuole Iturbe

Il club emiliano aveva già tentato di prendere l'ex Verona e Roma nel mercato di gennaio, ma non se ne era fatto niente. L'attaccante ora gioca coi messicani del Pumas.

di Alberto Casella - 10/06/2019 12:43 | aggiornato 10/06/2019 12:55

Negli annali del calciomercato il nome di Juan Manuel Iturbe occupa un discreto spazio. Classe 1993, argentino di nascita ma paraguaiano di nazionalità, Juan era arrivato in Europa, al Porto tanto per cambiare, nel 2011 a soli 18 anni. Da allora fra acquisti, prestiti e fine prestito, il suo nome è stato iscritto negli schedari per ben 16 volte. Non un record, ma quasi.

Nel 2013 lo nota il Verona, neopromosso in Serie A, che lo prende dai lusitani con la formula del prestito oneroso a 1 milione di euro. È una delle più belle Hellas di questo secolo: guidata da Andrea Mandorlini, ha individualità di assoluto valore, come il campione del mondo Luca Toni, Jorginho, ora al Chelsea, Romulo e Rafa Marques fra gli altri.

Iturbe si inserisce subito bene ed è anche grazie alle sue 8 reti e ai suoi 5 assist che gli scaligeri non solo centrano l'obiettivo stagionale salvandosi con largo anticipo, ma si piazzano addirittura nella parte sinistra della classifica di Serie A, nemmeno troppo lontani dalle posizioni che danno diritto a disputare le coppe europee.

A fine stagione lo vogliono tutti, con Juventus e Roma in prima fila. I giallorossi sono più convinti e più convincenti - 25 milioni al Verona che nel frattempo lo aveva riscattato in Portogallo per 15 - e lo regalano a Rudi Garcia. Assaggia anche la Champions League e la partenza è col botto: 1 gol e 2 assist nel 5-1 al Cska Mosca - lui e Gervinho sono un rebus per la difesa russa - ma purtroppo è un fuoco di paglia, perché quello si rivelerà quasi un terzo del suo intero bottino nella Capitale. In quelle due stagioni e mezza, infatti, Juan disputerà 68 partite segnando complessivamente 5 gol e distribuendo 5 assist.

Iturbe ai tempi del Verona insieme a Luca Toni

Non va meglio, poi, nemmeno al Bournemouth né al Torino - 1 gol e 3 assist in mezza stagione con Mihajlovic - e così il paraguaiano è costretto a emigrare in Messico, prima al Tijuana e poi, dal luglio scorso, al Pumas. Qui rinasce - i numeri sono quelli di Verona - e in Europa tornano a occuparsi di lui. Il Parma ci aveva già pensato nel mercato di gennaio ma allora non se ne fece nulla. Ora gli emiliani ci riprovano, con la speranza che la coppia Gervinho-Iturbe, potenzialmente devastante, riesca stavolta a mostrare la sua pericolosità per tutta la stagione.