De Laurentiis pronto a pagare 6,5 milioni di ingaggio per regalare al tecnico il suo pallino colombiano, reduce da due anni difficili al Bayern Monaco.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 10/06/2019 13:33 | aggiornato 10/06/2019 13:38

Pochi giorni fa la dirigenza del Bayern Monaco ha ufficializzato l'addio di James Rodriguez. Secondo quanto dichiarato da Rummenigge, sarebbe stato proprio il colombiano a chiedere alla società bavarese di non riscattarlo dopo un biennio nel quale il giocatore non è mai pienamente riuscito a esprimere le proprie potenzialità. Arrivato in pompa magna durante la sessione estiva di calciomercato nel 2017, l'ex Real Madrid e Monaco rappresentava una delle richieste tecniche avanzate da Carlo Ancelotti.

L'attuale tecnico del Napoli lo stimava dai tempi del Real e lo aveva voluto con sé, ma dopo un inizio incoraggiante sono sorti i primi problemi, poi amplificati dalla cacciata dello stesso mister a cavallo di Natale, quando la maggior parte dello spogliatoio si era ammutinata chiedendone l'esonero a causa dei dissapori nati per le metodologie di allenamento utilizzate durante la settimana. Ora però le strade di James e dell'allenatore potrebbero finalmente riunirsi: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe mosso i primi passi per portare il 27enne di Cucuta alla corte di Ancelotti.

Ma andiamo con ordine. Il Napoli da tempo è alla ricerca dei profili giusti per provare a dare seriamente fastidio alla Juventus. Lo scorso anno si è scelto di dare continuità all'asse di mercato con la Spagna, cominciato ai tempi di Rafa Benitez con gli acquisti di Higuain, Albiol e Callejon e poi proseguito più di recente, quando il direttore sportivo Giuntoli ha portato in azzurro il fortissimo Fabian Ruiz. Ora però sotto il Vesuvio sognano un'infornata di talenti dal Real Madrid: nei giorni scorsi si è parlato spesso di profili come Dani Ceballos, Marcos Llorente e Theo Hernandez, giocatori interessanti ma pur sempre comprimari rispetto a ciò che potrebbe significare portarsi a casa uno come Rodriguez.

James Rodriguez, talento colombiano finito nel mirino del Napoli: l'ex Bayern non rientra più nei piani del Real Madrid, così De Laurentiis potrebbe provare a regalarlo ad Ancelotti

Napoli, James Rodriguez non è più un sogno: contatti avviati col Real Madrid

Il Bandido, 181 centimetri per 78 chilogrammi di classe cristallina, è un giocatore che tornerebbe a far sognare la piazza proiettandola indietro di 35 anni, quando durante la torrida estate italiana del 1984 a Napoli venne annunciato l'arrivo di un certo Diego Maradona, anche lui talento in rampa di lancio che aveva devastato ogni difesa della Liga spagnola con il Barcellona. Sia chiaro, non si vogliono fare paragoni blasfemi, ma con James il numero 10 potrebbe finalmente tornare a essere vestito da un calciatore in grado di far sognare in grande tutto il popolo campano.

Se il feeling con il Bayern Monaco non è mai veramente scattato, quello con le Merengues è tramontato quasi subito, giusto il tempo di sfoderare qualche giocata di alta scuola per poi finire pian piano a fare da comprimario. Sul tavolo c'è una valutazione di 42 milioni di euro circa, la stessa che i tedeschi non hanno voluto saldare per il riscatto: il Napoli potrebbe lavorarci con calma per capire se e quanto la controparte sia disposta a calare le pretese, ma De Laurentiis non avrebbe problemi a corrispondere al calciatore gli attuali 6,5 milioni di euro netti a stagione garantiti dal suo contratto attuale, in scadenza nel 2021.

Quello per James rappresenterebbe un grande investimento, quasi un azzardo per un club che però, d'altro canto, ha una voglia matta di tornare a vincere. In stagione il giocatore ha collezionato 28 presenze totali segnando 7 gol e mettendo a referto solo 6 assist. Con Ancelotti potrebbe diventare il grimaldello in grado di stappare la fase offensiva, muovendosi tra le linee e appoggiando non solo la manovra, ma anche il centravanti di turno. La piazza ne esalterebbe le qualità sbocciate nel settore giovanile dell'Envigado, andando a comporre un mix letale dal quale potrebbe nascere davvero qualcosa di grande. I primi contatti sono già stati avviati: non resta che aspettare.