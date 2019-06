Inglesi in vantaggio sul talento portoghese del Benfica, che avrebbe già accettato la destinazione. Ha una clausola rescissoria da 120 milioni di euro: si cerca lo sconto.

di Andrea Bracco - 10/06/2019 10:51 | aggiornato 10/06/2019 10:56

La stagione appena andata in archivio ha portato alla ribalta la stella di Joao Felix, uno dei protagonisti della prossima sessione di calciomercato. Il trequartista portoghese si è imposto all'attenzione generale esplodendo con la maglia del Benfica, club che lo ha cresciuto e svezzato sin dall'adolescenza, passata nei campetti di provincia a disegnare lo stesso calcio poi riproposto a grandi livelli. Il talento lusitano ha contribuito in maniera attiva a trascinare le Aguias al titolo, ma è in Europa League che ha fatto vedere le cose migliori: la sua partita manifesto è stata giocata nell'andata dei quarti di finale, quando con una tripletta e un assist per Ruben Dias ha contribuito in maniera attiva a tutti e quattro i gol segnati durante la serata.

Durante gli ultimi mesi le tribune dell'Estadio Da Luz sono state letteralmente invase per vederlo all'opera: ad alternarsi sugli spalti si sono succeduti diversi scout e osservatori, una sfilata di gente che si è stropicciata gli occhi assistendo dal vivo alle giocate di questo ragazzino tutto dribbling e fantasia capace, a 20 anni, di diventare già uno dei calciatori più impattanti in circolazione. A Lisbona c'è stato anche Fabio Paratici, che ufficialmente era voltato in Portogallo per vedere all'opera Ruben Dias, approfittando del viaggio per fare il punto della situazione generale con il presidente Luis Filipe Vieira.

La posizione bianconera si poi presto defilata a causa delle cifre sulla quali sarebbe dovuta essere imbastita, dato che il giocatore - fresco di rinnovo con il club - al momento è vincolato da una clausola rescissoria da 120 milioni di euro, un'enormità anche per l'ambiziosa Juventus, sempre alla ricerca di profili di questo tipo per andare a costruire quella che sarà l'ossatura della squadra del futuro. Secondo quanto trapelato dai media inglesi, il futuro di Joao Felix starebbe però prendendo la via della Premier League, dove il Manchester City attende quello che potrebbe essere uno dei colpi di mercato più importanti dell'estate.

Non passa giorno che sulla sponda blu di Manchester non si parli di quanto il classe 1999 potrebbe fare bene in un sistema come quello di Pep Guardiola. Il manager catalano, che a questo punto dovrebbe rimanere sulla panchina dei Citizens, lo segue da tempo e sarebbe entusiasta dalla possibilità di poterlo allenare. Le sue caratteristiche tecnico-tattiche si sposerebbero a meraviglia con il calcio proposto dal catalano, che lo potrebbe utilizzare in più posizioni portandolo a evolversi tatticamente, lavorando sulle sue qualità e riproponendo in piccolo il grande avoro fatto su Bernardo Silva, De Bruyne e David Silva.

La trattativa sarebbe arrivata addirittura in prossimità di chiusura, visto che per portarlo in Inghilterra il City sarebbe disposto a corrispondergli uno stipendio netto pari a 6 milioni di euro, ovvero quattro volte l'attuale ingaggio percepito al Benfica dopo l'ultimo rinnovo. Vieira ha avanzato un'ulteriore offerta, ma si parla di cifre nettamente inferiori a quelle che possono mettere sul piatto le big del continente. Il Manchester City avrebbe doppiato anche le proposte di Manchester United, Juventus e le due di Madrid, tutte ferme tra i 2,5 e i 3 milioni di euro.

La durata, un quinquennale, permetterebbe a Guardiola di plasmare Joao Felix con calma per metterlo in condizione di esplodere definitivamente, andando a formarsi e a sgrezzare i (pochi) difetti che ancora sta palesando, tutti dovuti alla giovane età. L'offerta è buona e il giocatore sarebbe intenzionato ad accettarla, così lo sceicco Mansour a breve manderà alcuni suoi rappresentanti nella sede del Benfica per convincere il presidente portoghese a scendere un pochino di prezzo rispetto ai 120 milioni della già citata clausola. Il City vorrebbe chiudere intorno ai 100 e, a oggi, sembra la società più avanti nella negoziazione per il 20enne fresco campione in Nations League con la propria nazionale. Il tempo ci dirà il resto, ma le prospettive di un futuro inglese aumentano ogni giorno che passa.