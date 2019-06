La rassegna iridata prenderà il via il 16 giugno e sarà un'occasione per valutare diversi profili destinati a vivacizzare la prossima estate di trattative.

di Andrea Bracco - 10/06/2019 15:26

L'estate è quel periodo nel quale il calcio giocato e il calciomercato si fondono assieme diventando quasi una cosa unica. Non fanno eccezione gli Europei under 21, una delle manifestazioni più importanti a livello giovanile per quanto riguarda le nazionali. Alla rassegna iridata, ospitata per l'occasione da Italia e San Marino, parteciperà tutto il meglio che il calcio continentale ha da proporre in fatto di under 23. Nomi abbastanza noti, di quelli che siamo abituati a vedere calcare ogni weekend i campi dei maggiori campionati.

Nonostante questo sia un torneo abbastanza mainstream, è comunque possibile trovare delle occasioni interessanti, ragazzi magari meno conosciuti che però sfruttano l'occasione per imporsi alla ribalta generale. In passato tanti campioni hanno usato la passerella degli Europei under 21 per consacrarsi definitivamente e, almeno sulla carta, le potenzialità che ciò avvenga anche quest'anno sono decisamente alte.

L'Italia prende il via come paese organizzatore e, per l'occasione, il commissario tecnico Di Biagio avrà a disposizione tutto il meglio attualmente prodotto dal nostro movimento. Gente come Zaniolo, Pellegrini, Chiesa e Barella sono elementi di qualità purissima e, in comune, hanno quel destino che potrebbe a breve portarli ad animare una sessione di mercato durante la quale parecchi club sembrano interessati ad assicurarseli, investendo anche cifre importanti. Chi vivrà vedrà, parafrasando Pavel Nedved: nel frattempo possiamo goderci questi ragazzi in una full immersion di una quindicina di giorni, in cui la qualità si preannuncia scoppiettante.

Federico Chiesa potrebbe essere uno dei colpi di mercato della prossima estate: il talento della Fiorentina piace a Inter e Juventus, pronte a sfidarsi per portarselo a casa

Europei under 21, le occasioni di mercato

Federico Chiesa infiamma l'Italia

Anno: 1997

Squadra: Fiorentina

Ruolo: esterno destro

Valore TM: 60 milioni di euro

Scadenza contratto: 30/06/2002

Federico Chiesa si affaccia a questi Europei under 21 come uno dei talenti massimi in assoluto. L'esterno della Fiorentina arriva da un paio di stagioni giocate a livelli super e, proprio in virtù delle sue prestazioni, di recente è stato al centro di molte voci di mercato. Se in origine a lui si erano interessate alcune big d'Europa, adesso la sfida a due per assicurarselo sembrerebbe solo più una questione tra Juventus e Inter, entrambe molto forti sul giocatore.

Chiesa piace per l'imprevedibilità e il dinamismo che sa dare al reparto offensivo, dove si muove indifferentemente su entrambe le fasce con particolare predilezione per la destra. La nuova società insediatasi a Firenze lo ha dichiarato incedibile, ma la la volontà del ragazzo sembra tutt'altra. Per 60 milioni di euro può partire.

Pablo Fornals (Spagna)

Anno: 1996

Squadra: Villarreal

Ruolo: trequartista

Valore TM: 30 milioni di euro

Scadenza contratto: 30/06/2022

Pablo Fornals è stato uno dei pochi calciatori a salvarsi nell'ultima, disgraziata stagione del Villarreal. Il 23enne originario di Castellò de la Plana ha giocato addirittura 50 partite stagionali, diventando il filo di continuità in una squadra che ha cambiato più volte allenatore. Fornals piace molto al Napoli, che già a gennaio aveva sondato le intenzioni del giocatore per decidere se pagare o meno i 28 milioni di clausola rescissoria che attualmente lo vincolano al Submarino, col quale ha un contratto in scadenza nel 2022 che probabilmente non onorerà fino in fondo. Cresciuto nelle giovanili del Villarreal, è stato mandato via a 19 anni per poi tornare al club d'origine nel 2017, pagato 12 milioni di euro al Malaga e strappato alla concorrenza dell'Arsenal. Il suo stile di gioco ricorda quello del trequartista costruito, meno fantasioso ma estremamente concreto.

Dani Olmo (Spagna)

Anno: 1998

Squadra: Dinamo Zagabria

Ruolo: trequartista

Valore TM: 15 milioni di euro

Scadenza contratto: 30/06/2021

Non si sa ancora quanto potrà trovare spazio, ma occhio ugualmente a Dani Olmo, mezzapunta della Dinamo Zagabria dalla biografia decisamente particolare. Cresciuto alla Masia del Barcellona, è stato acquistato dal club croato per un cifra intorno ai 200mila euro: dal suo arrivo nel paese balcanico ha bruciato le tappe, esordendo in prima squadra e diventandone un perno. Quest'anno ha segnato 12 gol e messo a referto 9 assist in 44 partite, facendosi notare soprattutto per la discreta campagna in Europa League della Dinamo.

Che, per sfruttarlo al meglio, lo utilizza talvolta in posizione più decentrata, da laterale offensivo con licenza di convergere per provare la soluzione di gioco tra le linee. Con il contratto in scadenza nel 2021 può diventare un obiettivo di molte società europee: a gennaio il Milan ha fatto più di un sondaggio per portare lui e il compagno di squadra Nikola Moro in rossonero su imbeccata di Leonardo. Il suo cartellino viene valutato circa 25 milioni di euro, ma visto il suo status può essere bloccato per molto meno.

Jonathan Bamba (Francia)

Anno: 1996

Squadra: LOSC Lille

Ruolo: esterno sinistro

Valore TM: 17 milioni di euro

Scadenza contratto: 30/06/2023

Jonathan Bamba è uno dei simboli della grande stagione del Lille, arrivato secondo in Ligue 1 mettendosi dietro corazzate come Lione, OM e Monaco. Esterno sinistro letale negli ultimi sedici metri, in stagione ha messo a referto la bellezza di 14 gol, una cifra impressionante che ne fa registrare il record personale della sua seppur breve carriera. Francese di Alfortville, è un elemento brevilineo molto bravo negli spazi e straripante fisicamente, nonostante l'altezza non lo avvantaggi particolarmente.

È una scoperta di Luis Campos, uno degli scout più importanti del mondo, che lo ha portato nel nord della Francia addirittura a parametro zero dal Saint-Etienne. Di lui si era parlato in chiave Milan, ma le richieste economiche dei Dogues (che chiedono almeno 20 milioni di euro) sembrerebbero troppo alte per i canoni di spesa rossoneri. Il suo futuro, magari dopo un'annata di esperienza in Champions League con il LOSC, potrebbe essere in Inghilterra, dove pare che il giocatore sia finito nel mirino del Liverpool.

Ryan Sessegnon (Inghilterra)

Anno: 2000

Squadra: Fulham

Ruolo: terzino/esterno sinistro

Valore TM: 30 milioni di euro

Scadenza contratto: 30/06/2020

Ryan Sessegnon lascerà sicuramente il Fulham in estate. I motivi sono essenzialmente due: in primis va valutata la situazione di squadra, con i Cottagers appena retrocessi che quindi non possono più garantirgli la vetrina della Premier League. Secondo, ma non per importanza, per il contratto in scadenza nel 2020, che lo rende un profilo particolarmente appetibile per tanti.

Il Fulham chiede oltre 30 milioni di euro e probabilmente troverà qualcuno disposto a darglieli, perché quando si parla di Sessegnon bisogna considerare il fatto di come questo ragazzino abbia bruciato le tappe, diventando il primo millennial a segnare un gol nella massima divisione inglese. Freccia mancina, nasce come terzino sinistro ma, già durante la scorsa stagione in Championship, è stato spostato nel tridente offensivo per essere sfruttato al meglio in fase realizzativa. Il Tottenham lo segue da tempo e potrebbe finalmente tentare l'affondo, inserendo un upgrade considerevole sull'out mancino.

Fikayo Tomori (Inghilterra)

Anno: 1997

Squadra: Chelsea

Ruolo: difensore centrale

Valore TM: 7 milioni di euro

Scadenza contratto: 30/06/2021

Tomori è uno dei progetti di campione più interessanti prodotti di recente dal sempre florido vivaio del Chelsea. Il centrale difensivo 22enne è stato uno dei perni del Derby County, arrivando addirittura a giocarsi l'accesso in Premier League nella finale poi persa contro l'Aston Villa. Nato a Calgary e trasferitosi a Londra da bambino, possiede anche la nazionalità nigeriana per via della provenienza dei suoi genitori, emigrati nel nord America dopo aver abbandonato Lagos in cerca di fortuna.

Entrato nell'academy dei Blues a 8 anni, Tomori ha vinto due Youth League e una FA Youth Cup, mentre due anni fa – con la nazionale under 20 – si è laureato campione del mondo di categoria. Difensore fisicamente ben messo, è un elemento bravo in entrambe le fasi di gioco, tant'è che sempre più spesso lo si vede partire dalla retroguardia palla al piede per impostare l'azione. Destro naturale, può destreggiarsi sia sulla destra che sulla sinistra, rendendosi utile per diverse variabili tattiche. Il Chelsea potrebbe decidere di tenerlo dopo tre prestiti consecutivi, approfittando del blocco di mercato, ma secondo alcune indiscrezioni arrivate da oltremanica su di lui ci sarebbero parecchi altri interessi.

Dodi Lukebakio (Belgio)

Anno: 1997

Squadra: Fortuna Dusseldorf (Watford)

Ruolo: esterno destro

Valore TM: 18 milioni di euro

Scadenza contratto: 30/06/2022

Poco più di un anno fa il Watford aveva ufficializzato l'acquisto di Lukebakio dallo Charleroi per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Oggi, l'esterno del Belgio si affaccia all'Europeo con l'etichetta di osservato speciale, soprattutto perché quest'anno in Germania ha portato il Fortuna alla salvezza a suon di gol pesantissimi. La sua prima, e a questo punto unica, stagione in Bundesliga è terminata con 14 gol e 5 assist, un bottino davvero importante che dà seguito alle grandi cose fatte vedere in Belgio, dove è cresciuto nel vivaio dell'Anderlecht prima di maturare esperienze varie in giro per il centro Europa.

Lukebakio gioca a destra ma il pallone lo cura principalmente con il piede mancino, che usa spesso per rientrare e scaricare in porta fucilate dalla distanza imparabili per forza e precisione. Con i Diavoli Rossi ha percorso tutta la trafila delle selezioni giovanili, entrando di recente del giro della selezione maggiore. La curiosità di vederlo in Premier League è davvero tanta, a tal punto che il Watford potrebbe respingere i tanti approcci già cominciati in questi giorni.

Ianis Hagi (Romania)

Anno: 1998

Squadra: Viitorul

Ruolo: trequartista

Valore TM: 3,50 milioni di euro

Scadenza contratto: 30/06/2023

Scartato appena un un anno e mezzo fa dalla Fiorentina, Hagi è pronto a tornare nel calcio europeo che conta, magari dopo un torneo giocato da protagonista. La mezzapunta oggi in forza al Viitorul, club rumeno col quale è reduce da una grande stagione, è figlia del leggendario “Gica” e interessa all'Ajax, deciso a comporre una nuova linea tutta fantasia con lui, Odegaard e Januzaj.

A precludergli la definitiva esplosione è sempre stato il carattere abbastanza fumantino, perché se fosse stato solo per le doti tecniche, oggi parleremmo di un calciatore decisamente completo, sulla carta spendibile in diversi contesti di primissimo piano. Rapido nei movimenti, letale nell'uno contro uno, Hagi calcia molto bene con entrambi i piedi e spesso ricopre il ruolo di finto esterno d'attacco, diventando letale quando si accentra e va al tiro. È cresciuto nell'accademia che porta il nome del padre, col quale condivide estro e qualità. Viene valutato circa 8 milioni di euro.

Filip Benkovic (Croazia)

Anno: 1997

Squadra: Celtic (Leicester)

Ruolo: difensore centrale

Valore TM: 11 milioni di euro

Scadenza contratto: 30/06/2023

L'estate scorsa Filip Benkovic era entrato nella lista dei desideri del Milan. Dopo le ottime stagioni al comando della Dinamo Zagabria, il centrale croato ha deciso di lasciare il suo paese accettando per la proposta del Leicester. Arrivato in Inghilterra però si è accorto che gli spazi per lui erano abbastanza ridotti, così si è convinto ad andare in prestito al Celtic. Con i Bhoys ha vinto il campionato e, soprattutto, si è messo in mostra in Europa. Dopo il torneo si unirà nuovamente alle Foxes, che però devono ancora deciderne il futuro.

Alto 194 centimetri, Benkovic è un difensore imponente ma nello stesso tempo molto elegante nei movimenti e in uscita palla al piede, pulito in marcature e in grado di impostare l'azione come primo regista della squadra. In area aversaria sa far valere la propria stazza per rendersi pericoloso di testa e, col suo fisico da granatiere, diventa un progetto di calciatore spendibile in più contesti.

Robert Skov (Danimarca)

Anno: 1996

Squadra: Copenaghen

Ruolo: esterno destro

Valore TM: 13 milioni di euro

Scadenza contratto: 30/06/2022

Classe 1996, alto 185 centimetri e munito di una tecnica di base sopraffina, Robert Skov è il nome nuovo che arriva dalla Danimarca. L'esterno offensivo del Copenaghen è una delle stelle della selezione scandinava e, parlando di mercato, dopo l'ultima grande annata è destinato il proprio paese d'origine per fare il definitivo salto in alto. In stagione ha superato quota 20 gol segnati, molti dei quali arrivati su calcio di punizione, situazione nella quale è uno dei cecchini più impattanti d'Europa.

Cresciuto nel settore giovanile del Silkeborg, gioca spesso largo in un 4-4-2 (col club) o nel 4-2-3-1 cucito addosso alla nazionale dal commissario tecnico danese, che lo utilizza a destra come una specie di regista offensivo, posizione nella quale sfrutta un grande scatto nel breve e la grande attitudine nel ribaltare l'azione con rapidità. Va in scadenza 2022 e il suo costo attuale non supera i 10 milioni di euro.