Il ct della Francia svela il futuro del giocatore del Lione: "Due anni fa era in Ligue 2 e ora sta per passare ai Blancos, è fantastico".

di Daniele Minuti - 10/06/2019 19:22 | aggiornato 10/06/2019 19:26

Il Real Madrid continua la sua campagna di rafforzamento "Galattica": dopo la bruttissima stagione appena conclusa, i Blancos hanno già annunciato grandi colpi di calciomercato del calibro di Militao, Jovic e Hazard. Ma il club di Florentino Perez ha ancora voglia di stupire.

Il prossimo obiettivo della squadra allenata da Zidane è Ferland Mendy del Lione, terzino sinistro francese al centro dell'interesse di moltissime big europee. In queste ore si erano diffuse alcune indiscrezioni su dei problemi fisici per il classe '95 che avrebbero messo in dubbio l'affare.

Pare che da alcune visite mediche svolte dal 24enne fossero emersi problemi all'anca che potevano far saltare la trattativa. Ma a spazzare via queste voci è stato il commissario tecnico della Nazionale francese Didier Deschamps nella conferenza stampa di oggi.

Ferland Mendy passerà al Real Madrid

Deschamps conferma: "Ferland Mendy giocherà nel Real Madrid"

L'allenatore campione del mondo ha parlato nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida in casa di Andorra, valida per il girone di qualificazione a Euro 2020 dopo la sconfitta contro la Turchia di sabato scorso.

L'ex allenatore della Juventus ha parlato anche di Mendy e tessendo le lodi del terzino sinistro del Lione ha (forse inavvertitamente) confermato che il giocatore transalpino passerà a breve fra le fila del Real Madrid.

Due anni fa giocava in Ligue 2 e presto passerà al Real Madrid, è fantastico. In questi momenti le voci di calciomercato influenzano le prestazioni dei giocatori specialmente uno come Mendy che passerà in una squadra importante come i Blancos, è qualcosa di speciale per lui.

Il costo del cartellino di Mendy dovrebbe essere di circa 50 milioni di euro e il suo approdo alla corte di Zidane ora mette seriamente in dubbio il futuro al Bernabeu di Marcelo (vista anche la presenza in rosa del giovane Reguilon).

Mendy era una richiesta esplicita di Zizou che ha spinto per portare il terzino francese in Liga per le sue grandi doti fisiche e per la sua duttilità che gli permette anche di giocare a destra. Sarà lui il prossimo rinforzo di calciomercato per un Real Madrid che spera al più presto di tornare Galattico.