Il portoghese, sempre più anche uomo immagine dei bianconeri, ha provato la battuta di mercato col difensore dell'Ajax al termine della finale di Nations League.

10/06/2019

Quando Cristiano Ronaldo fa una cosa vuole farla bene e fino in fondo. Ora, per esempio, è calciatore della Juventus, ma ne è anche uomo immagine e, come tale, non disdegna di occuparsi pure di... calciomercato. Magari fra il serio e il faceto, come ha fatto ieri sera con Matthijs de Ligt, invitandolo a raggiungerlo a Torino, ma sempre con un obiettivo chiaro: vincere.

Già, intanto con la Nations League messa in bacheca col suo Portogallo, CR7 ha raggiunto un personale triplete stagionale, dopo lo scudetto e la Supercoppa vinti con la Juve, ed è arrivato a quota 30 nel proprio palmares privato - 28 con le squadre di club e 2 con la Nazionale con la quale aveva già vinto Euro 2016 - un traguardo che per lui però vuol sempre dire una nuova partenza.

Mai appagato, infatti, il portoghese ha già cominciato a pensare alla prossima stagione. Il tempo stringe anche per un highlander come lui, che ha 34 anni, le frecce nella faretra sono sempre meno. E allora perché non approfittare delle strette di mano e degli abbracci a fine partita per andare magari al di là dei convenevoli e, quasi senza parere, buttare lì un abbozzo di mercato?

Calciomercato, Cristiano Ronaldo a de Ligt: "Vieni a Torino?"

L'occasione, del resto, era ghiotta: di fronte c'era Matthijs de Ligt, a 19 anni già uno dei migliori difensori centrali del mondo, uno sul quale i bianconeri hanno messo gli occhi da tempo. Ma l'interessamento sempre più pressante del Barcellona, favoritissimo, ma anche di PSG e Manchester United ne ha fatto salire la quotazioni - si parla ormai di cifre fra gli 80 e i 90 milioni di euro - un po' troppo lontane dai budget del club. E allora ecco quella frase buttata lì: "Vieni a Torino?" che, per la bocca da cui proviene, acquista subito un valore particolare. Scartata l'ipotesi che il portoghese volesse fargli visitare il Museo Egizio, il giovane olandese non può non essere rimasto lusingato: sapere che un mito vivente e "giocante" del calcio ti vuole nella sua squadra non può lasciarti indifferente, anche se davanti ai microfoni de Ligt è stato quasi criptico:

All'inizio non avevo capito bene. Mi ha sorpreso un po', mi ha lasciato un po' di stucco, quindi ho riso: il match era appena finito e stavo ancora pensando alla sconfitta. Adesso vado in vacanza, poi ci penserò.

Chiaro che ci siano mille altre variabili in gioco - e una si chiama Mino Raiola... - ma intanto il portoghese ha fatto tutto quanto poteva e, chissà, da oggi Matthijs avrà probabilmente un tarlo in più che gli gira nella testa.