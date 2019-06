Prima di entrare ero circondata da tifosi del Liverpool e ho detto a tutti cosa avrei fatto. Ho dato il mio telefono a uno di loro per registrarmi e lui me lo ha ridato dopo che sono uscita dal carcere.

Infine Wolanski ha raccontato cosa è successo poco prima dell'ormai famosa invasione, in particolare la richiesta fatta a un tifoso a cui ha addirittura affidato il suo cellulare prima di entrare in campo nella finale di Champions League .

Non potrei essere più felice, è stata la miglior mossa della mia carriera. Voglio fare abbastanza soldi per andare in pensione a 30 anni e l'invasione di campo nella finale di Champions League mi aiuterà a farlo. Di sicuro lo rifarò.

La ragazza è stata intervistata dal Sun e ha spiegato come la notte del Wanda Metropolitano di Madrid le abbia letteralmente cambiato la vita e che soprattutto ha in programma di ripetersi nel prossimo futuro.

L'invasione di campo durante la finale di Champions League fra Liverpool e Tottenham ha cambiato la vita di Kinsey Wolanski , modella che grazie alla sua bravata ha permesso al sito per adulti gestito dal compagno di guadagnare circa 3,5 milioni di euro in pubblicità.

La modella diventata famosa per essere entrata in campo nella finale di Champions League: "Lo rifarò sicuramente".

