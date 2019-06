Dopo la vittoria contro Donald Cerrone, la strada di Tony Ferguson dovrebbe portarlo direttamente al match per il titolo dei pesi leggeri. Ma potrebbe anche non essere così.

0 condivisioni

di Alfredo Vazzoler - 09/06/2019 21:17 | aggiornato 09/06/2019 22:21

Il “main event del popolo”, così era stato ribattezzato: l’incontro tra Tony Ferguson e Cowboy Cerrone a UFC 238 ha mantenuto tutte le promesse e dato al pubblico uno spettacolo entusiasmante, ma ha dovuto farlo nel tempo di soli due round. “El Cucuy”, dopo la vittoria dello scorso ottobre su Anthony Pettis, costringe un altro avversario alla resa per infortunio tra il secondo e il terzo round.

Ferguson porta così la propria serie di vittorie consecutive a 12: una delle più lunghe nella storia della UFC, in una divisione — quella dei pesi leggeri — che al momento è tra le più toste di sempre. È vero, sulla vittoria rimane un’ombra: quel pugno tirato dopo la campana, che ha raggiunto Cerrone sul naso, ha in parte rovinato lo spettacolo ai fan e allo stesso Tony, il quale si è subito scusato con Cowboy e con il pubblico di Chicago.

Per quanto involontario e considerato ininfluente ai fini del risultato, quel pugno ha avuto un altro effetto imprevisto: immediatamente, appena finito l’incontro, si è cominciato a parlare di un rematch fra Cerrone e Ferguson.

Possiamo rifarlo (ha detto Ferguson, intervistato da Joe Rogan). Sono una persona migliore, e un lottatore migliore di così. Non mi frega un c***o di chi è il prossimo. (…) Per un po’, sarò arrabbiato con me stesso.

UFC 238, Cowboy colpisce Ferguson con un diretto

UFC 238: il futuro di Tony Ferguson dopo la vittoria su Cerrone

Pare che lo stesso Dana White stia già accarezzando l’idea di un rematch tra i due ma, vale la pena chiedersi, sarebbe questa la scelta più giusta? Da un punto di vista sportivo, probabilmente no. Per quanto macchiata da una leggera controversia, la vittoria di Tony rimane legittima — in un incontro del quale l’ex campione ad interim sembrava aver preso in mano le redini. Tralasciando il fatto che, come si era detto a lungo, il vincitore di questo incontro sarebbe giustamente diventato il prossimo sfidante per il titolo, Ferguson è l’atleta che merita una title shot più di chiunque altro: il titolo ad interim mai perso, le 12 vittorie consecutive contro alcuni dei migliori pesi leggeri nella storia della UFC, lo rendono potenzialmente il miglior peso leggero di tutti i tempi. Lo è davvero? Se non avrà, una volta per tutte, un incontro per il titolo, potremmo non scoprirlo mai.

Ecco perché il prossimo avversario di Tony Ferguson dovrebbe, secondo ogni logica, essere il campione in carica Khabib Nurmagomedov. Ma ecco che le cose si complicano: il prossimo incontro di Khabib, dopo la sospensione di 9 mesi dovuta agli eventi di UFC 229, sarà a settembre contro l’attuale campione ad interim Dustin Poirier. Non può essere altrimenti. Solo a quel punto, il vincitore tra Khabib e Poirier sarebbe l’avversario più degno di un atleta come “El Cucuy”; per Tony, l’incontro per il titolo potrebbe avere luogo nel prossimo inverno. È anche vero che, nel corso di sei mesi o più, qualunque cosa può succedere — e Ferguson, come ha confermato nella conferenza a seguito di UFC 238, è pronto ad affrontare chiunque. Anche se si trattasse di Conor McGregor.

Tony Ferguson al weigh in per UFC 229

Se non lo farà Dustin Poirier, sarò io a farlo (sconfiggere Khabib, ndr). Se si tratterà di McNugget (Conor, ndr), per un “money fight”, mi va bene, davvero. Voglio dire, è un atleta anche lui. So che manca a questa divisione e sono abbastanza sicuro che a lui manchi combattere.

“El Cucuy” ha anche sottolineato che, con la sua serie di vittorie, dovrebbe essere lui a scegliere il prossimo incontro. Vuole a tutti i costi la 13esima vittoria consecutiva: l’ideale, ovviamente, sarebbe che arrivasse insieme alla cintura dei pesi leggeri UFC.