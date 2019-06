Lo spagnolo vince in 4 set e torna Re di Parigi. È il 18esimo Slam della sua carriera.

di Diego Sampaolo - 09/06/2019 19:22 | aggiornato 09/06/2019 22:27

Rafael Nadal ha conquistato il dodicesimo titolo al Roland Garros e il diciottesimo trofeo del Grande Slam della sua carriera grazie al successo in quattro set sull’austriaco Dominic Thiem con il punteggio di 6-3 5-7 6-1 6-1 dopo 3 ore e 1 minuto nella ripetizione della finale dell’anno scorso.

Nadal è il quarto giocatore dopo Rod Laver, Ken Rosewall e Roger Federer ad aver vinto quattro tornei del Grande Slam dopo aver compiuto 30 anni. Soltanto Martina Navratilova era riuscita a vincere dodici volte nello stesso torneo a Chicago tra il 1978 e il 1992. Lo spagnolo è ora a due sole vittorie dal primato di vittorie nei tornei del Grande Slam detenuto da Federer.

Il maiorchino ha vinto la sua novantatreesima partita su novantacinque disputate sulla terra rossa di Parigi e il match numero 950 della sua straordinaria carriera. Dopo il trionfo parigino Nadal supera Novak Djokovic nella ATP Race to London, la classifica che qualifica per le ATP Finals di Londra.

Nadal vince il Roland Garros per la 12esima volta in carriera: battuto Thiem in finale

Thiem, vincitore dei tornei di Indian Wells e Barcellona in questa stagione, ha tenuto testa a Nadal nelle prime due ore di gioco e ha strappato il primo set su quattro match contro Nadal disputati al Roland Garros.

Thiem è andato in vantaggio di un break nel quinto game con due dritti a sventaglio portandosi sul 3-2. Nadal ha immediatamente realizzato il controbreak nel sesto game con un dritto vincente prima di salvare una palla del controbreak. Lo spagnolo ha strappato di nuovo la battuta all’austriaco nell’ottavo game allungando sul 5-3 e ha tenuto la battuta a 15 chiudendo il primo set per 6-3 dopo 54 minuti.

Thiem ha tenuto i suoi turni di servizio nel secondo set, che ha seguito l’ordine dei servizi senza break fino al 6-5 in favore di Thiem. Nadal ha concesso due break point nel momento di servire per portare il secondo set al tie-break. Thiem ha sfruttato la prima opportunità aggiudicandosi il parziale per 7-5. Nel terzo set Nadal è partito a mille volando subito sul 4-0 con due break di vantaggio prima di concludere il parziale con un nuovo break.

Nadal ha annullato una palla break nel primo game del quarto set prima di conquistare un nuovo break per il 2-0. Nadal ha salvato due palle del controbreak tenendo il servizio. Thiem ha salvato tre palle break nel quarto game con due ace e un dritto inside-in. Thiem ha salvato una palla break con una stop volley nel sesto game ma Nadal ha sfruttato la seconda opportunità di break prima di tenere agevolmente il servizio a 15 nell’ultimo game. Per il maiorchino è il secondo titolo vinto in questa stagione dopo la vittoria di tre settimane fa a Roma.

È davvero incredibile. Non riesco ad esprimere quello che provo. Era già un sogno vincere questo torneo per la prima volta nel 2005. Ringrazio tutte le persone che continuano a sostenermi. Desidero congratularmi con Dominic. Spero che lui possa avere ancora una chance di vincere questo torneo. Gioca con un’intensità incredibile e ha una grande passione per il tennis. Lavora sempre duramente.

