Dal dischetto sbagliano Bentivoglio e Copplaro e condannano il Venezia alla C. La Salernitana resta in B grazie al rigore di Di Tacchio. Menichini compie l'impresa.

di MarcoValerio Bava - 09/06/2019 21:11 | aggiornato 09/06/2019 21:15

La Salernitana si salva e resta in Serie B. Lo fa al termine di una gara di ritorno infinita, decisa solo ai calci di rigore, dopo 123 minuti intensi, in cui il Venezia ci ha provato di più, forte anche della superiorità numerica maturata nel primo tempo. Ma la difesa granata tiene e dagli undici metri è Di Tacchio a mandare in estati i mille tifosi salernitani giunti in laguna.

L'avvio di gara è promettente con Bocalon che dopo cinque minuti ha un'occasione gigantesca, ma non riesce a essere freddo di fronte alla sua ex squadre e viene murato da super Micai. Poi però caldo e paura cominciano a dominare la scena. Su Venezia la canicola è insopportabile, col termometro che segna 33 gradi.

Ma al 40' è Modolo a spezzare l'equilibrio inventandosi una giocata da numero 10 - lui che di professione è un difensore centrale - che non lascia spazio alla risposta di Micai che può solo guardare la palla infilarsi all'incrocio dei pali. Passano quattro minuti e Minala si fa espellere per una sciocca gomitata all'autore del gol. Sembra mettersi bene per il Venezia, ma stanchezza e tensione bloccano le gambe dei giocatori in campo e così la partita scorre lenta fino al suo epilogo, ai calci di rigore, agli errori di Bentivoglio e Coppolaro, al decisivo di Di Tacchio.

Menichini deve rinunciare a Jallow che accusa un problema nel riscaldamento, al suo posto accanto a Djuric c'è Andre Anderson e non Calaiò. Il tecnico granata può però tornare a contare su Casasola che alza sulla linea mediana in una sorta di 4-4-1-1. Cosmi risponde con un 4-4-2 in cui Alessandro Rossi e l'ex Bocalon sono le due punte. Al Penzo manca il cuore del tifo lagunare in protesta per come la vicenda playout è stata gestita. Sono tanti invece i sostenitori granata presenti. Il primo squillo è della Salernitana con Di Tacchio che ci prova al volo, ma il suo tiro finisce largo.

Il Venezia risponde subito e la risposta rischia di diventare letale per gli ospiti: Lombardi salta Lopez, palla dentro per Bocalon che tutto solo davanti a Micai però temporeggia e si fa murare dall'estremo difensore della Salernitana. Dopo queste due emozioni però a farla da padroni sono paura e caldo.

A Venezia ci sono oltre 30 gradi, i ritmi sono bassi, servirebbe un episodio per girare il match. E l'episodio, tanto per cambiare da palla inattiva, arriva al 39': punizione dalla trequarti di sinistra di Bentivoglio, Di Tacchio respinge di testa sui piedi di Modolo che dribbla Lopez e scarica un bolide sotto la traversa che non lascia scampo a Micai. Passano cinque minuti e per la Salernitana arriva un'altra tegola, Minala in area avversaria rifila una brutta gomitata a Modolo. Aureliano inizialmente non vede, poi viene richiamato dal Var ed estrae il rosso per il centrocampista numero 17. Granata in dieci e sotto di un gol.

La ripresa

Il secondo tempo si apre senza cambi, Menechini allarga Andre Anderson a sinistra e mette in campo un 4-4-1 con Di Tacchio e Odjer diga mediana. Il primo tentativo è del Venezia, con Lombardi che si accentra da sinistra e calcia, ma la palla finisce ampiamente oltre la traversa. La Salernitana risponde due volte con Anderson che però entrambe le volte non trova di poco lo specchio, sono gli ultimi sussulti del brasiliano che lascia spazio a Orlando.

Cosmi risponde con Zigoni al posto di Bocalon e con Coppolaro per Modolo, anche perché la Salernitana prova a spingere alla ricerca del gol del pareggio spinta dai mille giunti dalla Campania. Al 71' Djuric fa sponda per Di Tacchio che di sinistro non va lontano dalla traversa di Vicario.

Il Venezia risponde con Lombardi, ma Micai è attento e devia in angolo. Dal corner è Domizzi ad andare a un passo dal raddoppio, ma il portiere della Salernitana è attentissimo. All'80' Pinato ha l'occasione più ghiotta per regalare ai suoi il gol della salvezza, ma da due passi manda alto e grazia Micai. Menichini butta dentro Memolla per un esuasto Lopez. Non succede altro e al Penzo si va ai supplementari in questa interminabile finale dei playout di Serie B.

I supplementari e i calci di rigore

Squadre stremate, senza forze, avanti solo con il cuore e i nervi. Il Venezia ne ha di più, per via anche della superiorità numerica di cui può godere dal 43' del primo tempo. Bruscagin va vicino al gol dopo due minuti, ma Migliorini si immola e respinge il tiro a botta sicura del veneziano. Passano una manciata di secondi e la Salernitana per poco non si fa male da sola: Memolla perde una palla sanguinosa in uscita, ma Micai è provvidenziale nell'anticipare Pimenta e poi a chiudere lo specchio al pallonetto di Zigoni.

Cosmi sfrutta la quarta sostituzione e inserisce anche Suciu, Menechini ci prova con Calaiò per uno stremato Djuric; ma anche con Mazzarani per Odjer (forse il migliore in campo per i granata). E sono evidenti le scelte in vista dei calci di rigore.

Ed è proprio la lotteria dei rigori a decidere chi rimane nella serie cadetta e chi invece va in C. Dagli undici metri Bentivoglio (parata di Micai) e Coppolaro (alto) tradiscono il Venezia, mentre i giocatori della Salernitana non falliscono mai e i granata sono salvi. Fine di un incubo e impresa per Menechini chiamato per questo. Missione compiuta. Impresa non riuscita a Cosmi che invece retrocede con il Venezia. Impensabile solo un anno fa, quando sotto la guida di Inzaghi, i Leoni si giocavano i playoff per salire in A.