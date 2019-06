In Spagna è la R1 M dell'olandese ad approfittare della caduta di Bautista, le Kawasaki di Rea e Razgatlioglu sul podio, a terra Melandri e Davies.

0 condivisioni

di Mirko Colombi - 09/06/2019 17:46 | aggiornato 09/06/2019 17:50

È accaduto davvero di tutto nella SBK di Jerez. Il sabato sembrava finito dopo Gara 1 i di ieri, invece, il peggio (per Rea) stava arrivando. A motori spenti da ore, la decisione inaspettata dai Commissari Sportivi FIM, che hanno punito il campione in seguito al tamponamento che ha buttato in terra Lowes. La mazzata ricevuta da Johnny è stata doppia: oltre ad aver perso il podio, il pilota Kawasaki è stato costretto a scattare ultimo dalla Tissot Superpole Race corsasi stamani.

Gara Sprint vinta da Alvaro Bautista, che ha confermato l'eccellente verve messa in mostra nella prima manche. Tredici successi per lo spagnolo o, come diceva lo scaramantico Angel Nieto, "dodici più uno". Proprio al pluri iridato e mito del Motomondiale il numero 19 ha dedicato il risultato, ottenuto davanti alle Yamaha di Van Der Mark e Melandri. Forti le R1 in Andalusia, prepotente la rimonta di Rea, che ha recuperato qualcosa come 14 posizioni. Quarto posto per il numero 1 che fa il paio con quello di ieri, con grinta e rabbia messe in pista.

Il pomeriggio ha offerto spunti ma visti sinora. Clamorosamente, Bautista finisce in terra. Per lui è stata la prima scivolata in una manifestazione ufficiale. Era già successo a Misano nei test di due settimane fa, oggi il secondo tonfo. Come se non bastasse, anche Davies rotola nella ghiaia, a causa di un contatto con Melandri. Totale: domenica pomeriggio nera per il team Aruba e Ducati che si consola con il quarto posto di Rinaldi e la sua Panigale V4 R. Ha vinto Van Der Mark, dando a Yamaha la prima affermazione stagionale. Rea è salito sul secondo gradino del podio, Razgatlioglu lo ha completato. Le Kawasaki viste a Jerez non erano la seconda forza in SBK, perché le moto blu ora vanno più forte.

Pirelli Official Van Der Mark tra Rea e Raxgatlioglu: ecco il podio SBK di Jerez

SBK di Jerez, le due prime volte 2019 di Bautista e Van Der Mark: lo spagnolo cade, l'olandese vince

Non se l'aspettava nessuno - soprattutto lui - ma è davvero successo: Alvaro Bautista e la Panigale V4 R sono scivolati, mentre erano in testa a Gara due. Niente di grave, per fortuna, tranne lo zero in classifica, proprio di fronte al numeroso pubblico spagnolo. Per il leader del mondiale quella di oggi è la prima caduta rimediata in una competizione ufficiale, senza considerare il volo patito nei test di Misano.

Incredulo il box Aruba, che ha visto a terra anche Davies. Chaz è stato centrato da Melandri ed entrambi sono finiti nella ghiaia. Chi è rimasto in piedi - bene e veloce - è Van Der Mark, con una Yamaha rivelazione a Jerez. L'olandese non vinceva da Donington 2018 (dove fece doppietta) e, con il successo di oggi si sblocca ed arriva a quota tre. Come terzo è il posto che occupa Michael nella classifica di campionato, dopo Alvaro e Johhny.

Rea avrebbe potuto approfittare dello zero di Bautista, ma il numero 1 non aveva il passo della Yamaha. La Kawasaki è apparsa in disordine in Andalusia, con il Cannibale ancora shockato dal quanto accaduto ieri. Chi, invece, non pensava a nulla se non a dare gas, era Toprak Razgatlioglu, stella turca del team Puccetti. Lo showman e la sua Ninja indipendente hanno colto il secondo podio stagionale. In una corsa scialba dal punto di vista dei sorpassi, bel quarto posto di Rinaldi, con la prima Panigale V4 R al traguardo, autore di belle entrate. Il resto è stata noia per i colori italiani presenti in SBK.

SBK di Spagna, ordine d'arrivo

M. Van Der Mark (Pata Yamaha Official WorldSBK Team / Yamaha YZF R1) J. Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR) T. Razgatlioglu (Turkish Puccetti Racing / Kawasaki ZX-10RR) M. Rinaldi (Barni Racing Team / Ducati Panigale V4 R) L. Haslam (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR) S. Cortese (GRT Yamaha WorldSBK / Yamaha YZF R1) T. Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team / BMW S1000 RR) J. Torres (Team Pedercini Racing / Kawasaki ZX-10RR) L. Baz (Ten Kate Racing – Yamaha / Yamaha YZF R1) T. Bridewell (Team Goeleven / Ducati Panigale V4 R) L. Mercado (Orelac Racing VerdNatura / Kawasaki ZX-10RR) M. Reiterberger (BMW Motorrad WorldSBK Team / BMW S1000 RR) Y. Takahashi (Moriwaki Althea Honda Team / Honda CBR1000RR) A. Lowes (Pata Yamaha WorldSBK Team / Yamaha YZF R1)

Classifica piloti