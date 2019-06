Il belga era seguito dal club spagnolo già dal 2017, quando su indicazione di Zidane alcuni emissari lo avevano incontrato a Londra. Un lavoro ai fianchi che si è concluso con l'acquisto di poche settimane fa.

di Simone Cola - 09/06/2019 16:54 | aggiornato 09/06/2019 16:57

Sarà il prossimo giovedì, nella cornice di un Santiago Bernabeu ansioso di tornare ad applaudire gol e vittorie dopo un anno da dimenticare, che avrà inizio ufficialmente l'avventura nel Real Madrid di Eden Hazard. Costato una cifra che potrà variare a seconda dei bonus tra i 100 e i 130 milioni di euro, il belga è riuscito finalmente a raggiungere quello che da tempo aveva raccontato essere il suo club dei sogni.

Un amore, quello per il club guidato da Zinedine Zidane, nato in ancor giovane età e ampiamente ricambiato. Anche il Real Madrid infatti sognava da tempo di avere in rosa Eden Hazard, esattamente dall'inizio del 2017. A raccontarlo è Marca, autorevole portale spagnolo che ricorda come già allora avesse sottolineato che erano in corso contatti sempre più frequenti tra le merengues e l'entourage del fantasista belga.

È iniziato in quei giorni, attraverso chiacchierate informali e mentre Hazard disputava la sua quinta stagione con la maglia del Chelsea - che si sarebbe conclusa con la vittoria della Premier League 2016/2017 - il complesso rapporto tra il giocatore e la squadra sfociato nell'acquisto ufficializzato nelle scorse settimane. Il belga, da sempre molto apprezzato da Zidane, sarà la stella da cui il Real Madrid ripartirà per tornare a dominare il calcio spagnolo ed europeo.

Eden Hazard ha lasciato il Chelsea dopo la vittoria dell'Europa League: per averlo il Real Madrid ha sborsato 100 milioni di euro.

Torniamo al 2017: Juni Calafat, braccio destro del dg delle merengues José Angel Sanchez, viene avvistato a Londra. È venuto per osservare da vicino Eden Hazard, stella del Chelsea che Zidane ha indicato come acquisto da fare a tutti i costi. Il francese guiderà nel corso della stagione il Real Madrid alla vittoria di Liga e Champions League (la seconda di tre consecutive) ma nonostante si trovi ad avere a disposizione una squadra indubbiamente ricca di talento vuole la stella dei Blues.

Ne apprezza le qualità addirittura dal 2010, anno in cui il belga è esploso nel Lille, e nel 2012 c'è anche il Real Madrid tra i club interessati al suo acquisto. Hazard finisce al Chelsea e vi resterà per ben 7 stagioni, condite da 352 partite, 110 gol e la vittoria di 2 Premier League, 2 Europa League, una Coppa di Lega e una FA Cup. Eppure il legame con le merengues non viene mai meno, rinsaldandosi anzi come detto nel 2017 con le sempre più frequenti visite a Londra degli uomini-mercato del club spagnolo.

Hazard non ha mai nascosto la sua passione per il Real Madrid, anzi, per molti era destinato prima o poi a vestirne la maglia. Addirittura lo avrebbe confessato a Roberto Carlos molti anni fa: dopo aver incontrato il brasiliano in vacanza, il belga gli avrebbe detto di dire al suo presidente che prima o poi sarebbe diventato un giocatore delle merengues.

Una predizione che si è finalmente concretizzata poche settimane fa e che spiega come nel calciomercato odierno lavorare ai fianchi un obiettivo, per poi colpire nell'anno di scadenza del contratto, possa rivelarsi determinante nel buon esito di una trattativa. E considerando che Mbappé ha un legame con il PSG fino al 2023, la sensazione è che l'estate parigina del 2022 sarà molto movimentata.