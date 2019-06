Le scelte di Jovic e del campione belga creano nuovi orizzonti tattici nella testa di Zidane. Con questi uomini il tecnico potrebbe mettere da parte il tridente e schierare l’ex Chelsea da mezzapunta classica.

La promessa di un calciomercato da 500 milioni di euro fatta da Florentino Perez a Zidane sta diventando realtà. Per tornare in sella al Real Madrid, il tecnico francese ha preteso acquisti importanti soprattutto in difesa e in attacco, mentre a centrocampo servirà ridare motivazioni e voglia di vincere a Casemiro, Modric e Kroos, magari ritoccandone l’ingaggio, trovando solo una valida alternativa giovane che sappia giocare al posto di uno dei tre quando verranno fatti riposare.

In questo momento Perez per quattro giocatori ha già speso metà del budget messo sul tavolo. Dal Porto è arrivato Eder Militao per 50 milioni di euro e dovrà essere l’uomo che saprà giocare al posto di Sergio Ramos e Varane, quando uno dei due riposerà, senza che la squadra perda in compattezza difensiva. Dal Santos poi è stato acquistato il classe 2001 Rodrygo, continuando la strategia dell’arrivare prima degli altri sui grandi giovani talenti, come fatto per Vincius. E poi, storia di pochi giorni fa, dall’Eintracht Francoforte è arrivato il miglior centravanti della scorsa stagione fra i principali campionati europei, Luka Jovic per 60 milioni.

Serviva però subito l’acquisto di un campione. Era importante per anticipare tanti altri top team e non far scatenare aste sui grandi calciatori che ci sono in giro e soprattutto per lanciare un messaggio ai campionissimi in rosa e a chi il Real Madrid dovrà tentare da qui in avanti. I Blancos vogliono tornare subito grandi, dopo una stagione a dir poco disastrosa. E il campione-manifesto da cui far ripartire la rinascita è Eden Hazard, comprato dal Chelsea per 100 milioni. Oltre ad avere di nuovo grande appeal, con il belga il gioco di Zidane potrà cambiare in maniera sensibile e il suo utilizzo potrebbe aprire a scenari che nel calcio di oggi sembravano quasi dimenticati.

Dopo la promessa di Perez di un calciomercato faranoico, Zidane ha piazzato i primi grandi colpi con Jovic e Hazard

Con Hazard, Zidane può schierare un numero 10 puro e far diventare imprevedibile il suo Real Madrid

Lo scorso anno l’attacco del Real Madrid ha navigato a vista fra poche e flebili speranze e molte incomprensioni. Lopetegui, Solari e Zidane hanno cercato di trovare una logica in un parco attaccanti discontinuo e poco integrabile. Il tecnico spagnolo aveva puntato forte su Mariano Diaz, l’uomo che doveva prendere il posto di Cristiano Ronaldo. Ma il dominicano si è sgonfiato subito, portandosi con sé l’allenatore che ha detto addio alla Spagna per accasarsi al Real.

Solari invece ha lanciato subito titolare il brasiliano Vinicius Junior, facendolo giocare nel tridente a sinistra. Benzema, messo spesso fuori da Lopetegui, è tornato al centro dell’attacco, mentre a destra continuava a non essere schierato Bale, fuori dalle rotazioni titolari praticamente per tutta la stagione.

Con l’infortunio di Vinicius anche il progetto del tridente di Solari è naufragato. Fatto rientrare alla base Zidane, il tecnico francese ha scelto di fare dei test, per capire chi fra i calciatori in rosa poteva essere ancora utile l’anno successivo. E con l’acquisto di Hazard e Jovic si comprende benissimo che questi test non sono poi andati così bene.

Con il belga e il serbo, l’attacco del Real Madrid diventa tatticamente molto interessante, perché per farli esaltare entrambi la scelta del tridente classico, ormai in voga in tutti i top team europei, potrebbe non essere quella giusta. Jovic è un centravanti d’area, che vuole galleggiare dai 25 metri in su e aiuta la manovra offensiva più con gli smarcamenti fulminei che con la gestione della palla, come fa invece Benzema. Lui è un 9 vero e con i compiti specifici da centravanti può rendere al massimo.

Tenendo conto che gli altri sicuri in rosa per la prossima stagione sono Vincius e Benzema, Zidane potrebbe riprendere una vecchia idea tattica, sfruttando Hazard non da esterno sinistro di un tridente, come in tutti questi anni al Chelsea, ma da numero 10 puro, alle spalle di due punte, un centravanti d’area e una seconda punta molto mobile, che sappia partecipare alla manovra e tagliare negli spazi aperti dal genio del belga.

Se tutto poi andrà come dovrebbe andare, Hazard da 10 creerebbe un rombo con Casemiro vertice basso, Modrid e Kroos e la manovra del Real Madrid scorrerebbe fluida e su ritmi altissimi. Questo possesso palla di qualità aprirebbe spazi infiniti per gli esterni di fascia, che dovranno giocare da ali e le due punte, che avranno palloni su palloni da mettere in gol.

Questo ad oggi è un orizzonte possibile del Real Madrid di Zidane, ma non è finita qui. Per rendere i Blancos ancora più competitivi, il francese potrebbe chiedere ancora altri uomini in grado di cambiare faccia alla squadra. E poi c’è sempre quella promessa. Il limite dei 500 milioni è ancora lontano.