Il brasiliano è sul piede di partenza dopo l'ultima tormentata stagione. Con le Merengues ha segnato 36 gol e vinto 28 titoli. La Juventus studia il colpo di mercato.

di Andrea Bracco - 09/06/2019 09:28 | aggiornato 09/06/2019 09:32

Che in casa Real Madrid ci sarebbero state grosse novità si sapeva già. A confermarlo ci aveva pensato più volte Florentino Perez: le sue parole, ripetute più volte nell'arco degli ultimi mesi, avevano fatto ben intuire come alla Casa Blanca non avrebbero più accettato una stagione deludente come quest'ultima, nella quale tutti gli obiettivi erano già stati persi all'inizio di marzo con l'uscita dalla Champions League per mano dell'Ajax. Si è annunciata una rivoluzione e così sarà: i primi a farne le spese saranno ovviamente i giocatori storici, categoria nella quale spicca la figura di Marcelo.

Il terzino brasiliano non se la sta passando affatto bene: dopo aver vissuto un'annata perennemente in bilico a livello tecnico, in Spagna anche la critica ha deciso di andarci duro sottolineando più volte come il suo apporto non sia stato quasi mai utile alla causa. A un certo punto il carioca aveva perso anche il posto da titolare per mano dell'esordiente Reguilon, un affronto talmente duro da mandare giù che, i beninformati, hanno rivelato di una sua presunta richiesta a Perez di essere liberato per raggiungere l'amico Cristiano Ronaldo alla Juventus.

Tutto ciò ha portato il vaso a scoperchiarsi definitivamente: oltre a non essere stato convocato da Tite per la Copa America (il commissario tecnico gli ha preferito Alex Sandro e Filipe Luis), adesso Marcelo deve fare i conti con l'arrivo del 24enne Ferland Mendy, acquistato per 50 milioni di euro dal Lione e futuro titolare delle Merengues, almeno secondo le idee di Zidane. Il francese è stato sia un investimento per il futuro che un avvertimento stesso per il giocatore, il quale adesso si trova nella posizione di dover valutare il proprio futuro, nonostante il rapporto discreto con l'allenatore.

Occorre quindi fare il punto della situazione. Attualmente Marcelo è vincolato al Real Madrid da un contratto che scade il 30 giugno del 2022, ma difficilmente - se le cose stanno così - il matrimonio sarà destinato a durare fino a tale data. Più facile che l'ex terzino del Fluminense vada a cercare un ultimo ingaggio importante prima di rientrare in Brasile a chiudere la carriera. L'idea è quella di trovare un club competitivo nel quale possa ancora fare la differenza, mossa che qualche anno fa aveva fatto il suo collega di nazionale Dani Alves, accasatosi alla Juventus dopo essere stato messo alla porta dal Barcellona.

Secondo Marca, l'arrivo di Mendy avrebbe lo avrebbe particolarmente indispettito, perché con un investimento così importante nel suo ruolo la società probabilmente ha voluto mandargli un messaggio indiretto. Che fare dunque? La soluzione Juventus rimane la più percorribile per vari motivi: in primis, come si diceva poco più su, perché CR7 lo accoglierebbe a braccia aperte e con lui in squadra verrebbe ricostruito un asse che ha fatto le fortune del Madrid in epoca recente. In secondo luogo perché con Alex Sandro sul piede di partenza, Marcelo rappresenterebbe una buona soluzione da affiancare al più giovane Spinazzola, che da lui imparerebbe tutti i trucchi del mestiere.

Con la maglia del Real Madrid, club nel quale è arrivato nel 2007, il brasiliano ha giocato un totale di 436 partite segnando 36 e mettendo a referto la bellezza di 90 assist, cifre impressionanti che ne hanno fatto uno dei terzini più forti dell'era contemporanea. A testimonianza di ciò arriva in soccorso anche la bacheca personale, che conta la bellezza di 28 titoli tra i quali spiccano ben 4 Champions League. Un passato radioso, messo un po' in disparte dalle ultime vicissitudini, situazioni che porteranno a breve Marcelo a dover prendere una decisione complicata e dolorosa. La società, invece, sembra aver già chiaro il piano per quel futuro del quale lui non fa più parte.