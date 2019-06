Gli Orange si tuffano in attacco e Rui Patricio è sollecitato specialmente da van de Beek, ma nel finale è ancora il Portogallo a rendersi pericoloso in contropiede. Finisce 1-0 per i campioni d'Europa in carica che vincono la prima edizione della Nations League.

What a strike from Guedes. De Ligt bruh pic.twitter.com/WMvqkiu8h1

Nel primo tempo è più pericoloso il Portogallo, specialmente con Bruno Fernandes che prova più volte la conclusione in porta tenendo impegnato Cillessen. Il risultato però non si sblocca e si va al riposo sullo 0-0.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK