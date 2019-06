Una tv brasiliana ha divulgato una serie di conversazioni tra la presunta vittima e il suo legale, poi ricusatosi dal caso: "Mi ha violentata sotto effetto di alcool e droga".

di Andrea Bracco - 09/06/2019 17:06 | aggiornato 09/06/2019 17:10

Nonostante gli inviti a smorzare i toni in attesa che sulla vicenda venga fatta più chiarezza, in Brasile continua a tenere banco il caso legato alle accuse di stupro che hanno coinvolto Neymar. L'attaccante del PSG e della nazionale brasiliana, attualmente fermo ai box per un infortunio che gli precluderà la partecipazione alla prossima Copa America, nei giorni scorsi era stato convocato dalla polizia di Rio de Janeiro che gli aveva notificato una denuncia per crimini informatici. Al centro di tutto ci sarebbe un video diffuso dallo stesso calciatore, che per smontare la tesi della ragazza aveva deciso di divulgare alcuni momenti intimi della serata incriminata.

Nel frattempo Najila Trindade, la presunta vittima, non si era presentata davanti alle forze dell'ordine facendo sapere al proprio avvocato di avere paura per le eventuali ritorsioni, visto che la notte prima della deposizione qualcuno aveva tentato di entrarle in casa e, secondo quanto dichiarato dal legale, la ragazza avrebbe addirittura ricevuto alcune telefonate minatorie di minacce, una delle quali fatta da un noto politico di San Paolo. Insomma, il caso è decisamente spinoso e lo stesso Neymar ha deciso di chiudersi in un silenzio tombale fino a quando le cose non si saranno chiarite.

Nel frattempo però emergono nuovi particolari. A rivelarlo è Record TV, un'emittente brasiliana particolarmente concentrata sulla querelle, che ha riportato alcuni messaggi Whatsapp che la modella brasiliana avrebbe scambiato con il suo avvocato nelle ore immediatamente successive al suo ritorno a casa dal viaggio a Parigi, dove sarebbe successo il fattaccio. La scambio evidenzia una Najila probabilmente molto scossa, sicuramente impaurita e nervosa, quasi come se avesse capito che conseguenze avrebbe portato andare a toccare una celebrità del calibro di O'Ney.

In Brasile continua a tenere banco il caso Neymar: il brasiliano, accusato di stupro da una modella, avrebbe abusato della donna sotto l'effetto di alcool e stupefacenti

La chat dimostrano come il legale abbia cercato di farla ragionare consigliando, a una donna visibilmente confusa, di procedere secondo temini di legge. Da qui la reazione della modella, che è entrata nei particolari confermando la sua versione di quella sera, poi raccontata anche alla polizia:

A Parigi ero sola e avevo paura di denunciarlo. È un pazzo: prima mi ha colpito più volte e poi mi ha fotografata, magari per vantarsi con gli amici. Neymar si è presentato ubriaco e drogato per poi violentarmi, andrebbe messo subito in prigione perché una persona del genere è un pericolo per la società.

Alcune ore dopo Najila avrebbe ricontattato il proprio avvocato dicendo che avrebbe condiviso il video in suo possesso, spiegandogli che altrimenti la stella del PSG ne sarebbe uscito pulito e lei non avrebbe più avuto modo di vivere una vita serena, mangiata dallo stress e dai rimorsi per una situazione che è andata a complicarsi - secondo ciò che sostiene lo stesso Neymar - in seguito alla sua decisione di non rivederla più dopo il primo incontro.

Il rappresentante della donna le ha ribadito le intenzioni di voler procedere secondo l'iter previsto dalla giustizia ma, una volta incassato il no, ha deciso di ricusarsi. Le accuse di Najila sono molto gravi e, se provate, proietterebbero il campione verdeoro in una spirale di problemi dai quali difficilmente riuscirà a uscire pulito. In caso contrario, sarà lei a rischiare molto dal punto di vista penale.

Nei giorni scorsi il padre di Neymar aveva detto che la squadra di legali al suo servizio era già al lavoro per dimostrare il palese tentativo di estorsione da parte di una persona evidentemente avida di denaro e approfittatrice di professione. Ma la verità è ben lontana dall'essere definitivamente scoperchiata. E, almeno in Brasile, la sensazione è che di questa storia verranno scritti ancora molti - probabilmente troppi - capitoli.