Il rider della Yamaha ha ammesso di non essere proprio al top per quanto concerne i videogiochi, campo in cui lascia volentieri spazio ai giovani.

Il mondo dell'eSport è in perenne crescita, in particolar modo nei motori. In MotoGP recentemente i team hanno messo sotto contratto i migliori videogiocatori del mondo per prendere parte al campionato mondiale, che negli ultimi anni ha visto assoluto dominatore il nostro Lorenzo Daretti.

Proprio Daretti in questa stagione è stato messo sotto contratto dalla Yamaha diventando in un certo senso compagno di team di Valentino Rossi. Durante il weekend del Mugello proprio il Dottore ha affrontato l'argomento dei videogame.

Io sono cresciuto con i videogiochi da quanto avevo 5 o 6 anni. Tutto è cominciato con il Commodore, poi ho avuto l'Amiga con i dischetti e poi sono arrivate le console.

Il rider di Tavullia, che naturalmente è il più anziano tra i piloti della MotoGP ha un background videoludico decisamente differente rispetto ai propri compagni di pista. Rossi, infatti, classe 1979, ha vissuto tutto l'exploit del mondo dei videogame dagli anni '80 ad oggi.

Adoro tutti i giochi di sport, in particolare il motorsport. Ci gioco molto ora, ma più con le macchine che con le moto. Ora è davvero fantastico perché si gioca online. L'eSport però è una cosa per la quale sono un po' troppo vecchio ormai perché non esisteva quando io ero giovane.

Danilo Petrucci è impressionato dalla precisione dei videogiocatori

Petrucci, come Valentino Rossi, apprezza il mondo eSport

Se in Italia l'eSport non ha preso ancora piede, all'estero va invece fortissimo. In particolare in America sono tanti i campionati organizzati con montepremi da capogiro. A rendere problematico lo sviluppo di tale campo in Italia sono soprattutto le connessioni eccessivamente lente rispetto a quelle statunitensi.

Avere un campionato fatto appositamente per questo è una cosa che non ti saresti aspettato 5 o 6 anni fa. Per me è bello vedere quanto questi ragazzi sono veloci e precisi. Passano davvero tanto tempo e sono molto forti, molto più forti di me sfortunatamente, però è bello giocarci e sicuramente meno pericoloso.

Anche il vincitore del GP del Mugello, Danilo Petrucci, ha espresso un'opinione molto positiva su questo tipo di competizioni. Il rider di Terni, che domenica ha colto il suo primo successo in MotoGP, si è detto impressionato dall'approccio che hanno i videogiocatori con la propria professione.