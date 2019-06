La moglie dell'ex attaccante di Juve e Real vittima di rapina a mano armata nello chalet della coppia alle porte di Madrid mentre il calciatore era in campo con la nazionale.

0 condivisioni

di Luca Guerra - 09/06/2019 11:10 | aggiornato 09/06/2019 11:12

Rapina in casa di Alvaro Morata mentre il calciatore dell'Atletico Madrid era in campo venerdì sera con la nazionale spagnola nella partita in calendario nelle Isole Far Oer per le qualificazioni a Euro 2020 e vinta per 4-1 dalla Roja grazie alle reti di Sergio Ramos, Jesus Navas, Gayà e all'autorete di Gestsson. A riportare la serata da dimenticare per la moglie del calciatore Alice Campello e i due figli della coppia, i gemellini Alessandro e Leonardo, è AS.

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano madrileno, nella serata del 7 giugno - intorno alle 22 - un gruppo di malviventi è entrato nello chalet della famiglia Morata a Mirasierra, nella zona nord di Madrid, e ha portato via diversi oggetti di valore. Risultato? Un danno economico non indifferente e tanta paura per gli affetti dell'attaccante.

La rapina è avvenuta mentre la signora Morata e i due gemellini erano in casa. Alcuni uomini armati hanno fatto irruzione in casa mentre Morata era in campo con la Spagna e hanno portato via anche degli oggetti ai quali Alvaro e Alice Campello erano estremamente legati dal punto di vista affettivo. Un trauma difficile da cancellare.

Alvaro Morata in campo con la maglia della Spagna contro le Far Oer: la sua famiglia vittima di rapina durante la partita

Morata, famiglia rapinata mentre lui è in campo: l'attaccante informato a fine partita

Attimi di grande paura, alimentati dal fatto che la giovane moglie veneziana dell'ex attaccante della Juventus era sola in casa con due bambini di nemmeno un anno l'uno. La polizia è arrivata a casa Morata in tempi rapidi, ma i ladri erano già fuggiti con il bottino. Per fortuna la Campello e i piccoli Leonardo e Alessandro non hanno riportato guai fisici. L'attaccante è stato informato dei fatti solo alla fine della partita vinta dalla sua Spagna, quando la situazione era tornata alla normalità, e si è immediatamente messo in contatto con la sua famiglia. Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta da parte delle forze dell'ordine.