La Nazionale femminile comincia bene il Mondiale battendo le australiane all'ultimo secondo come gli Azzurri di Lippi nel 2006.

di Redazione Fox Sports - 09/06/2019 15:46 | aggiornato 09/06/2019 16:32

Una vittoria all'ultimo minuto contro l'Australia durante ai Mondiali non può che evocare dolci ricordi a tutti i tifosi dell'Italia che ricordano il rigore trasformato da Totti nel 2006 e il successo della Nazionale femminile all'esordio nella competizione non fa eccezione.

Il gol al 95esimo di Bonansea ha regalato il successo al debutto alle italiane ma le avversarie della squadra allenata da Bertolini non l'hanno presa bene a giudicare dal post delle "Matildas" sul loro profilo Twitter.

90+5' Goal Italy. The Europeans steal it at the death. 1-2 #AUSITA — Matildas (@TheMatildas) June 9, 2019

95esimo, gol dell'Italia. Le europee la rubano all'ultimo. 1-2.

Sicuramente una beffa per l'Australia ("Steal it" può significare sia "rubata" che "vinta immeritatamente") una delle squadre più forti del Mondiale, battuta ancora dall'Italia all'ultimo secondo. E se in Oceania le polemiche per quel rigore fischiato a Grosso non si sono mai sopite, la sconfitta firmata da Bonansea stavolta è davvero inattaccabile.