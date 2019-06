L'attaccante della Juventus firma una doppietta storica, che ci regala tre punti in rimonta all'esordio contro le Matildas. Dopo il vantaggio australiano con Kerr, la numero 11 è decisiva al 56' e al 95'. Ora testa al Brasile.

di Michele Pedrotti - 09/06/2019 15:06

Finalmente è arrivato il momento dell'esordio. Via paure, ansie e preoccupazioni, è l'ora di scendere in campo e dimostrare al mondo che il movimento calcistico femminile italiano sta facendo passi da gigante. Dallo stadio di Valenciennes parte ufficialmente l'avventura delle Azzurre di Milena Bertolini ai Mondiali femminili 2019, a 20 anni esatti dall'ultima partecipazione (la terza in totale). Tanto l'entusiasmo intorno a Sara Gama e compagne, che sognavano questo giorno da tutta una carriera e che hanno voglia di cominciare con il piede giusto, nonostante un avversario quasi proibitivo come l'Australia.

Le Matildas, seste nel ranking FIFA e tra le favorite alla vittoria finale, hanno molta più esperienza delle nostre ragazze (è la settima partecipazione iridata consecutiva su otto totali) e soprattutto hanno Samantha Kerr, una delle attaccanti più forti del mondo. E proprio la numero 20 sblocca il match al al 22' del primo tempo, dopo un buon inizio azzurro. Il cuore delle nostre ragazze però è grandissimo, e nella ripresa Banansea sfrutta un errore di Polkinghorne pareggiando i conti. Ma all'ultimo secondo di gioco ancora la numero 11 si regala un sogno, spizzando di testa un angolo battuto benissimo da Valentina Cernoia.

Davvero una bella partita giocata dall'Italia, che ha tenuto benissimo il campo per 95 minuti e che ha saputo sfruttare le occasioni create. Arginate Kerr e De Vanna, ottimo il lavoro della coppia difensiva Gama-Linari e pazzesca anche la prova di Giuliani in porta. Ora la sfida al Brasile, che probabilmente non potrà schierare Marta. Considerando il fatto che agli ottavi passano anche le quattro migliori terze, il passaggio del turno grazie a questa vittoria si avvicina non poco (potrebbe bastare un punto tra Brasile e Jamaica). Vedremo come andrà, ma queste ragazze hanno tutto per continuare da protagoniste questo torneo. Ed emozionarci.

La gioia di Bonansea e di tutta l'Italia dopo il gol vittoria

Mondiali femminili, Kerr porta avanti l'Australia nel primo tempo

Inizio forte dell'Australia, che sfiora subito il gol con Kerr. Bellissimo cross dalla sinistra di Catley e colpo di testa in avvitamento del capitano, che conclude di poco alto sopra la traversa. Risponde subito però l'Italia: al 10' grandissima palla di Giugliano a servire il taglio di Bonansea, che si invola palla al piede e una volta davanti a Williams la supera con il destro. L'assistente però alza la bandierina, e dopo un lungo check il VAR conferma la decisione per un fuorigioco millimetrico della numero 11.

Dieci minuti più tardi calcio di rigore in favore delle australiane, in quanto Sara Gama trattiene vistosamente in area Kerr su un cross di Carpenter. Dal dischetto va la stessa numero 20, ma Giuliani è super e respinge la conclusione. Sulla ribattuta, però, la palla rimane buona per l'australiana che a porta vuota non può sbagliare e porta avanti le Matildas. Per l'attaccante di Perth Glory e Chicago Red Star è il primo gol in carriera ai Mondiali femminili.

Gol che fa male alle Azzurre, un po' scosse e più compassate rispetto alla prima metà del primo tempo. Al 38' altra occasionissima per le ragazze di Milicic, che ripartono bene e sfiorano il 2-0 con un colpo di testa di Logarzo, sul quale però risponde presente Giuliani.

Nella ripresa ci pensa Bonansea

Subito un cambio per l'Italia, con Elisa Bartoli dentro al posto di Aurora Galli. Con questa mossa, Miss Bertolini (come vuole essere chiamata l'allenatrice emiliana) passa da un 4-3-1-2 a un 4-4-2 per provare a spingere più sugli esterni. La prima occasione del secondo tempo è per Foord, che controlla in area e spara verso la porta trovando al solito Giuliani, bravissima a chiudere lo specchio con il corpo.

Si va dall'altra parte e le Azzurre riescono a pareggiare: Polkinghorne controlla male in disimpegno, Bonansea le porta via il pallone, se la sposta sul destro e batte Williams prima di impazzire di gioia insieme a tutte le sue compagne. Questa volta niente VAR, il gol è buonissimo e per l'attaccante della Juve è il primo storico gol nei Mondiali femminili. Subito dopo dentro anche Sabatino per Mauro, mentre Milicic inserisce Lisa De Vanna al posto di Logarzo.

L'attaccante classe '84, al quarto Mondiale in carriera, è considerata una delle più grandi giocatrici in circolazione e dunque rappresenta uno spauracchio per la difesa azzurra per l'ultima mezz'ora di gioco. La stessa numero 11, però, rischia moltissimo nella sua area colpendo il pallone con un braccio, non giudicato punibile di calcio di rigore da arbitro e VAR.

Per Bergamini altro cambio offensivo nel finale, con l'ingresso di Valentina Giacinti al posto di Bergamaschi che può dare tanta freschezza sulla fascia. A 10' dalla fine le Azzurre riescono a trovare il gol con Sabatino, che però viene pescata in fuorigioco e dunque deve ricacciarsi dentro l'urlo di gioia (suo e di tutti noi). Ce lo teniamo per il 95': calcio d'angolo di Cernoia e colpo di testa di Bonansea, che batte l'uscita sbagliata di Williams e fa vincere l'Italia. Un'emozione fortissima, che annulla i limiti posti per questa squadra.