Il tecnico della Sampdoria incontrerà domani Ferrero per liberarsi e legarsi al suo nuovo club: nessun indennizzo da pagare.

di Redazione Fox Sports - 09/06/2019 15:25 | aggiornato 09/06/2019 15:30

La nuova era in casa Milan sta per iniziare e il prossimo allenatore a sedere sulla panchina rossonera sarà Marco Giampaolo. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, il tecnico della Sampdoria è già nel capoluogo lombardo da qualche giorno pronto per firmare il suo nuovo contratto.

Domani Giampaolo incontrerà Ferrero per chiudere il suo rapporto coi blucerchiati e liberarlo per il Milan, dove Maldini è stato suo grande sponsor in questi giorni. L'ex empolese era infatti la prima scelta della dirigenza che ha raggiunto il suo obiettivo.

Ferrero pare intenzionato a non chiedere alcun indennizzo al Milan per Giampaolo, motivo in più per ritenere praticamente chiuso il suo arrivo in rossonero come successore di Gennaro Gattuso in panchina.