Dopo il rifiuto dell'albanese, Maldini cerca del profilo adatto al quale affidare il compito di costruire la squadra per la prossima stagione. Casting a tre, c'è anche Osti.

di Andrea Bracco - 09/06/2019 15:56 | aggiornato 09/06/2019 16:14

Non sarà Igli Tare il prossimo direttore sportivo del Milan. La società rossonera nelle ultime ore ha incassato il no definitivo dell'attuale dirigente della Lazio, che secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport alla fine accetterà la proposta di Claudio Lotito per rimanere a Roma. L'albanese era il profilo individuato da Paolo Maldini come prima scelta del ruolo per caratteristiche, attitudini e competenze, visto che lo stesso Tare viene riconosciuto universalmente come uno dei maggiori scopritori di talenti attualmente presenti in giro per l'Italia.

Le sue skills avrebbero collimato perfettamente con le esigenze del Milan di oggi, che affronterà una sessione di calciomercato particolarmente rivolta verso l'acquisto di giocatori under 25 che possano sì dare una mano nell'immediato, ma anche diventare risorse importante in chiave futura e magari, perché no, trasformarsi poi in stuzzicanti plusvalenze. D'altronde le linee tracciate dalla UEFA non lasciano molti margini di azione: la squadra si può migliorare in tutti i reparti, ma per farlo non ci si possono permettere spese pazze.

Detto questo, Maldini si dovrà rimettere al lavoro per capire quali altri profili potrebbero essere adatti per il progetto sportivo che ha in testa la società rossonera. La Rosea presenta una lista di tre nomi che racchiude tutta gente al momento sulla cresta dell'onda, un elenco che comprende Frederic Massara, Carlo Osti e Giovanni Sartori. Il dirigente rossonero, spiazzato dalla risposta negativa di Tare, deve decidere in fretta quale potrà essere la contromossa adatta per permettergli di scegliere al meglio, visto che - a prescindere da chi sarà - il nuovo direttore sportivo avrà il compito di costruire la squadra da consegnare a Marco Giampaolo.

Partiamo da Massara, per anni braccio destro di un vecchio volpone come Walter Sabatini e, di recente, una delle figure di riferimento per il mercato nei ranghi della Roma. L'ex attaccante del Pescara è uno dei più giovani ds della Serie A ma ha una conoscenza capillare del calcio, soprattutto a livello giovanile. Aver collaborato a lungo con Sabatini - insieme hanno condiviso le avventure di Palermo, Roma e poi Inter - lo ha sicuramente facilitato nello sviluppare una lunga lista di contatti e conoscenze, essenziali se si vuole svolgere al meglio questa particolare tipologia di lavoro.

Poi c'è Osti, il quale in teoria dovrebbe liberarsi abbastanza facilmente: veneto classe 1958, è alla Sampdoria dal 2014 e lo scorso anno ha prolungato il suo vincolo ai blucerchiati per altre due stagioni, ma qualora chiedesse di andare via il presidente Ferrero potrebbe anche decidere di accontentarlo. Il suo lavoro a livello di scouting in questi anni è stato impeccabile, basti pensare alla grossa mole di talenti passati da Genova sotto la sua supervisione. Gente come Praet, Andersen, Linetty, Colley, Skriniar è arrivata per due spiccioli per poi essere rivenduta a cifre folli e, proprio per questo motivo, Osti potrebbe fare al caso di Maldini.

Infine c'è Sartori, uno degli architetti del miracolo Atalanta in coppia con Gabriele Zamagna. Parlare dei risultati ottenuti a Bergamo dall'ex direttore sportivo del Chievo può sembrare addirittura superfluo, perché ciò che la Dea ha fatto negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti. Il casting al momento dovrebbe fermarsi a questi tre nomi, per i quali il Milan sta cominciando a fare sondaggi in attesa di ufficializzare Giampaolo. Chi verrà ingaggiato, oltre a prendersi carico del mercato, sarà chiamato a fronteggiare diversi casi spinosi come la situazione di Donnarumma e il rinnovo di Suso. Serve uno forte, che abbia idee e personalità: solo così i rossoneri potranno sperare di tornare protagonisti in breve tempo.