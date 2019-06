L'ex difensore di Porto, Siviglia e Atalanta, oggi al Monterrey, ha sconfitto il cancro e l'ha raccontato in rete. Ora vuole tornare in campo e aiutare chi combatte la stessa lotta.

0 condivisioni

di Luca Guerra - 09/06/2019 20:38 | aggiornato 09/06/2019 22:42

Ha dovuto salutare la sua Nazionale e rinunciare alla Gold Cup per vincere la partita più importante della sua vita. Storia di Miguel Layun, professione terzino o laterale di centrocampo nell'occorrenza. Il difensore è rimasto fuori dalle convocazioni del Messico per la competizione che avrà il via il 16 giugno e ha raccontato il motivo della sua rinuncia. Forzata e legata a un evento inatteso quanto violento: la diagnosi di un cancro.

L'ex calciatore del Porto ha raccontato in un filmato l'altalena di sentimenti vissuta negli ultimi mesi. Poche settimane fa, infatti, il 30enne passato in carriera anche da Atalanta, Watford, Siviglia e Porto e oggi al Monterrey Rayados, si era recato con sua moglie dal medico per una visita di routine. Allora è arrivata una comunicazione poco gradita: l'individuazione di una cisti, che ha consigliato al medico di invitare Layun a ripresentarsi da lui per altri controlli.

Gli approfondimenti, come spiegato dallo stesso Layun, hanno rivelato che la cisti corrispondeva in realtà a un tumore maligno. Il calciatore messicano non è entrato nei dettagli, ma nei fatti è stato costretto a restare lontano dal calcio per diversi, interminabili giorni. Operato, il suo fisico ha reagito bene all'intervento e venerdì scorso Layun ha sostenuto la visita medica finale, che ha accertato la scomparsa della cisti. Una gioia che il calciatore nato il 25 giugno 1988 ha voluto condividere in rete con tifosi e appassionati:

Al momento delle visite è venuta fuori una piccola sorpresa che io e mia moglie non potevamo immaginare. La prima cosa che mi dissero fu che avevano trovato una cisti complessa, poi mi chiesero di tornare con urgenza nello studio medico. Si trattava di un tumore maligno.

Miguel Layun con la maglia del Messico contro l'Argentina: con El Tri 71 presenze e 6 reti

Layun e il tumore: "Ora voglio solo tornare a giocare"

Layun ha voluto diffondere i dettagli del suo quadro clinico solo dopo aver eseguito tutte le verifiche post-operatorie del caso. Ora dovrà riposarsi prima di poter riprendere l'attività agonistica, ma tiferà per il Messico a distanza al termine di un periodo complicato, che gli ha lasciato in dote un importante insegnamento:

Quando ci dicono che la vita è un dono pensiamo che sia uno scherzo e che andrà tutto bene. Sto molto bene e sono stato fortunato, la situazione si è risolta nel migliore dei modi. Sono grato ai medici e alla mia famiglia.

Gracias a quienes se han tomado un momento y dejarme sus buenos deseos!!! Ya estamos con la recuperación, y pues Dios quiera todo siga caminando bien!! 🤙🏻😜 pic.twitter.com/FTErhpfK0q — Miguel Layun (@Miguel_layun) May 29, 2019

Il 29 maggio Layun aveva comunicato l'inizio della fase di recupero, postando su Twitter una foto con in primo piano il suo volto sorridente. Scatto accompagnato da un messaggio:

Grazie a chi si è preso un momento per farmi l'in bocca al lupo. Siamo già alle prese con il recupero.

L'obiettivo è quello di tornare in campo con il Monterrey e con la nazionale messicana, maglia che Layun ha indossato 71 volte in carriera con 6 centri all'attivo.

Sono felice e motivato, voglio godermi la vita più che mai. Riuscirò ancora a fare ciò che amo di più: giocare a calcio. La vita ti mette di fronte a delle sfide, tutto dipende da come le affrontiamo. Possiamo superare ogni ostacolo, serve fare il primo passo.

Quiero agradecer a todos los doctores que estuvieron involucrados en mi diagnóstico y tratamiento (cirugía), gracias especiales a Dios por permitirme estar aquí, y ojalá el mensaje que quiero compartirles llegue tal cual me gustaría! pic.twitter.com/vNQul6z0mm — Miguel Layun (@Miguel_layun) June 9, 2019

Sofferenza e paura prima, grande gioia dopo. Le ultime settimane trascorse da Layun difficilmente saranno dimenticabili per il calciatore del Monterrey. Che non vuole concentrarsi solo sul campo, ma in futuro ha intenzione di sostenere concretamente anche chi attraversa un dramma simile a quello che lui ha affrontato e superato.