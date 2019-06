Formula 1, GP Canada: segui la diretta live della gara

La diretta live della gara di F1 a Montreal con tutti gli aggiornamenti e i risultati finali.

di Matteo Bellan - 09/06/2019 19:44 | aggiornato 09/06/2019 21:16

Formula 1, GP Canada 2019: diretta live della gara

49/70 - Sosta per Verstappen, che monta gialle medie e sarà molto veloce ora. Rientra settimo dietro Hulkenberg.

48/70 - Errore di Vettel, che finisce anche sull'erba ma riesce a restare davanti a Hamilton!

46/70 - Hamilton ancora vicinissimo a Vettel, sotto il secondo il margine.

44/70 - Sebastian che mantiene circa 1" su Hamilton. Giro veloce per Bottas. Leclerc a 12" da Lewis e con 12" su Verstappen. Poi ci sono Bottas, Ricciardo, Hulkenberg, Stroll, Gasly e Sainz in top 10.

41/70 - Vettel si difende, ora ha 1"3 su Hamilton. Leclerc a 12" da Lewis.

40/70 - Hamilton a 9 decimi da Vettel!

39/70 - Bottas supera Ricciardo, si prende la quinta posizione.

38/70 - Hamilton a 1"8 da Vettel e con 11" su Leclerc.

36/70 - Leclerc supera Verstappen, si riprende la terza posizione. Hamilton intanto è a 2"6 da Vettel, ritmo indiavolato per il campione della Mercedes.

34/70 - Vettel ha 3"3 su Hamilton, poi c'è Verstappen davanti a Leclerc che dopo la sosta è rimasto dietro all'olandese.

33/70 - Pit stop per Leclerc, gomme bianche sulla sua Ferrari.

32/70 - Leclerc ha 8"2 su Vettel, il quale ha 4"4 su Hamilton. Seguono Verstappen, Ricciardo, Bottas, Hulkenberg, Stroll, Gasly e Sainz in top 10.

30/70 - Pit stop per Bottas, rientra sesto dietro Ricciardo.

28/70 - Leclerc leader della corsa davanti a Vettel, rientro al box per Hamilton che monta gomma bianca e torna terzo in pista.

28/70 - Hamilton spinge, ma dietro di lui Leclerc sta recuperando e Seb sta dando tutto per evitare di essere superato.

27/70 - Vettel torna in pista terzo dietro a Hamilton e Leclerc. Ora Lewis spingerà al massimo per restare davanti a Seb.

LAP 27/70



Race-leader Vettel heads to the pits for hard tyres



Lewis is told to deploy Hammer Time...#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/QwSiEL2yNo — Formula 1 (@F1) June 9, 2019

26/70 - A Vettel viene detto di spingere, si avvicina il pit-stop probabilmente. E infatti a fine giro Seb si ferma per montare gomme bianche dure.

23/70 - Hamilton nuovamente a 1"8 da Vettel, mentre Leclerc è a 3" da Lewis. Dietro di loro ci sono Bottas, Verstappen, Ricciardo, Hulkenberg, Stroll, Gasly e Giovinazzi in top 10.

22/70 - Leclerc sta spingendo, è a 3"3 da Hamilton. Ha fatto il giro più veloce della corsa.

20/70 - Vettel rimette il vantaggio oltre i 2".

19/70 - Hamilton riduce il margine su Vettel, è a 1"8 adesso.

17/10 - Si è fermato Hulkenberg, pneumatici hard anche per lui.

15/70 - 2"5 tra Vettel e Hamilton, mentre Leclerc ha 4" di distanza da Lewis. In top 10 anche Hulkenberg, Bottas, Verstappen, Ricciardo, Stroll, Gasly e Giovinazzi.

13/70 - Vettel conduce con 2" su Hamilton. Chi era partito con gomma rossa soft sta via via facendo i pit-stop per montare la bianca, ma anche molti tra coloro che sono partiti con la gialla media.

10/70 - Vettel ha 2"3 su Hamilton, che a sua volta ha 3"8 su Leclerc. Seguono Hulkenberg, Bottas e Verstappen. Kvyat, Perez, Stroll e Giovinazzi in top 10.

9/70 - Rottura della sospensione posteriore destra per Norris con la McLaren. Il rookie si ritira.

LAP 9/70



Lando Norris's race is over 😩



His McLaren develops some unwanted, fiery three-wheel steering 🔥

#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/c4tX9v0Xmw — Formula 1 (@F1) June 9, 2019

8/70 - Pit-stop pure per Ricciardo con la Renault, gomme bianche pure per lui.

7/70 - Gasly rientra per montare gomme bianche.

6/70 - Verstappen passa Norris, è ottavo.

5/70 - Vettel leader della corsa con 2" di vantaggio su Hamilton e 3"7 su Bottas. Poi ci sono Ricciardo, Gasly, Hulkenberg, Bottas, Norris, Verstappen e Kvyat in top 10.

2/70 - Vettel ha 1"8 su Hamilton, cerca di prendere più margine possibile. Leclerc a 3"5 da Seb.

1/70 - GARA PARTITA! Vettel mantiene la prima posizione davanti a Hamilton e Leclerc, poi ci sono Ricciardo e Gasly. Bottas settimo, ha perso una posizione su Hulkenberg. Nono Verstappen, partito con gomma bianca dura e dunque destinato a fare uno stint molto lungo.

20:10 - Inizia il giro di formazione!

20:03 - I piloti salgono nell'abitacolo della rispettiva monoposto, inizia il countdown verso l'accensione dei semafori rossi. 70 i giri totali da percorrere.

20:00 - Salgono la concentrazione e la tensione sulla griglia.

19:50 - Mancano 20 minuti all'inizio del giro di formazione. Le monoposto sono schierate sulla griglia e i piloti stanno ultimando i preparativi prima del via. Fa molto caldo oggi a Montreal. Tante volte in Canada la Safety Car ha dovuto intervenire a causa di incidenti, pertanto attenzione anche a questa variabile.

Vettel, Hamilton e Leclerc sono i primi tre classificati delle qualifiche in Canada e ce li aspettiamo protagonisti anche in gara.

19:40 - Notizia a sorpresa oggi, quando la Mercedes ha comunicato che sulla monoposto di Hamilton era stato riscontrato un problema idraulico al motore. Grande lavoro da parte del team per risolvere tutto e consentire al campione di partire normalmente. I tecnici ce l'hanno fatta con antcipo. Già Bottas aveva avuto qualche noia di natura idraulica nel venerdì di prove libere. La nuova power unit portata dalla casa di Stoccarda non è perfetta, sembra. Vedremo in gara se limiterà i piloti.

NEWS: We discovered a hydraulic leak on Lewis’ car late yesterday afternoon. We have diagnosed the source and are now putting the car back together ready for the race ⚒#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/ebCdKgNVGC — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 9, 2019

F1, il riepilogo dopo le qualifiche di Montreal

Alle 20:10 italiane, le 14:10 locali, scatta la gara del Gran Premio del Canada 2019 di Formula 1. A partire davanti a tutti c'è Sebastian Vettel, che ha conquistato la pole position nelle qualifiche del sabato battendo Lewis Hamilton di due decimi. Una Ferrari e una Mercedes in prima fila, dunque, e le premesse per una battaglia vera fin dallo start. Entrambi i piloti vorranno la prima posizione.

Partono dietro di loro Charles Leclerc e Daniel Ricciardo. Il driver della Ferrari ha il potenziale per giocarsi il podio a Montreal e farà di tutto per limitare gli errori. Dopo il disastroso weekend di Monaco, ha voglia di conquistare un buon risultato. Al suo fianco la sorpresa delle qualifiche, dato che non ci si aspettava di vedere il pilota Renault in seconda fila. Difficilmente potrà ambire al podio, però cercherà di ottenere un buon piazzamento in Canada.

Terza fila per Pierre Gasly con la prima delle Red Bull e Valtteri Bottas con la seconda Mercedes. Qualche errore di troppo in Q3 per il finlandese, chiamato a rimontare per non lasciar scappare i primi. In quarta fila troviamo Nico Hulkenberg su Renault e Lando Norris su McLaren, seguiti da Max Verstappen e Daniil Kvyat. Carlos Sainz undicesimo dopo essere stato penalizzato di tre posizioni per aver ostacolato Alexander Albon durante le qualifiche. Dodicesimo l'italiano Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo motorizzata Ferrari, mentre Kimi Raikkonen scatta solo dalla sedicesima casella. Costretto a iniziare dalla pit-lane Kevin Magnussen, che nel finale del Q2 ha distrutto la sua Haas sbattendo contro il muretto.