F1, furia Vettel in Canada: "Una vergogna". Hamilton: "Ha sbagliato"

Le parole di Hamilton e dei piloti Ferrari dopo la corsa di F1 a Montreal. Vettel molto arrabbiato per la penalità che gli ha fatto perdere la vittoria.

09/06/2019

Non sono mancate le emozioni nella gara di Formula 1 del Gran Premio del Canada 2019. Infatti, il primo a tagliare il traguardo è stato Sebastian Vettel ma il vincitore della corsa è Lewis Hamilton. Una penalità da 5 secondi ha beffatto il pilota della Ferrari.

La punizione è arrivata perché il tedesco ha avuto un rientro in pista un po' pericoloso dopo un'uscita sull'erba, rischiando di toccare Hamilton. Il contatto è stato mancato per pochissimo. Vettel veramente infuriato nel post-gara: non ha portato la sua monoposto sotto il podio e non ha rilasciato le consuete dichiarazioni a caldo. Successivamente ha anche spostato la tabella della prima posizione posta davanti alla Mercedes del rivale, mettendoci quella della seconda. Veramente furioso il quattro volte campione del mondo di Formula 1.

Ferrari che piazza sul podio anche Charles Leclerc, giunto terzo al traguardo. Un risultato positivo per il driver monegasco, che voleva dimenticare il terribile weekend di Monaco. Sicuramente lascia il Canada con il morale alto, sperando che nei prossimi GP la scuderia di Maranello possa essere maggiormente competitivo. Quarto invece Valtteri Bottas, che è partito sesto dopo delle qualifiche deludenti e non ha potuto andare oltre con la sua rimonta.

Podio un po' amaro per Vettel in Canada, mentre Leclerc non poteva andare oltre la terza posizione.

Formula 1, GP Canada 2019: le parole post-gara di Vettel e Leclerc

Le dichiarazioni di Vettel dopo la gara di Montreal non potevano che essere di rabbia e delusione. Il driver tedesco non accetta di aver perso una vittoria in questo modo, sente che di essere stato vittima di un'ingiustizia. Oltre ai 5 secondi di penalità in gara, ha perso anche 2 punti sulla patente.

Non potevo fare nulla di diverso - dichiara Seb sul quasi incidente -. Io stavo cercando di sopravvivere e mantenere l'auto in pista. Quando sono uscito dall'erba le gomme erano sporche e ho provato a mantenere la traiettoria, riprendendo il controllo della macchina. Non so cosa potessi fare di differente. Sono incazzato, è una vergogna. Non eravamo i più veloci, Lewis lo era di più e dobbiamo accettarlo. Ma abbiamo tagliato il traguardo per primi dopo aver fatto una pole fantastica. Eravamo riusciti a tenere Hamilton dietro. Ora non mi importa del titolo, oggi meritavamo di vincere e anche il pubblico pensa lo stesso. La gara è stata rovinata e la decisione presa non rende più popolare la F1. Lewis comunque non va fischiato.

Leclerc è arrivato un po' distante dai primi, però nel complesso può dirsi soddisfatto del suo rendimento in questo fine settimana. Certamente c'è qualcosa da migliorare, però il monegasco ha giovane e possiede gran talento: farà i progressi attesi.

Sono abbastanza contento della mia prestazione - spiega Charles -. Sono stato abbastanza veloce, ma devo migliorare le qualifiche perché faccio qualche errore di troppo. Il passo gara è molto forte ed è un buon segno. Sono deluso per il team, perché abbiamo lavorato sodo per essere davanti e non so cosa sia successo a Seb. La squadra meritava di vincere, è un peccato ma spingeremo per tornare più forti. Speriamo di conquistare una vittoria presto. C'è un motivo se mi hanno fermato tardi, era difficile riprendere quelli davanti e dunque siamo andati lunghi sperando in una Safety Car che poi non è uscita.

Lewis Hamilton ha conquistato la quinta vittoria in questo campionato di F1 2019

F1, le reazioni di Hamilton e Binotto a Montreal

Un campione come Hamilton non gradisce mai vincere in questo modo, sfruttando la penalità di un rivale, ma stavolta è andata così. Il cinque volte campione del mondo di Formula 1 esulta meno del solito, però intanto allunga nella classifica piloti dopo la quinta vittoria del campionato.

Ringrazio il mio team - esordisce Lewis - perché hanno fatto un grande lavoro per permettermi di correre dopo i problemi avuti dalla monoposto. Non è questo il modo nel quale volevo vincere. Ho fatto il possibile per superarlo, l'ho forzato a commettere l'errore. Vettel ha diritto di avere la sua opinione, io ho fatto la curva normalmente. Quando torni in pista devi farlo in sicurezza e non solo pensare di riprendere la traiettoria. Se cerchi di spingere l'avversario contro il muro ricevi una penalità. Abbiamo rischiato un incidente, ho dovuto frenare e lui è responsabile per non aver fatto abbastanza per evitare il contatto. Ho dovuto farlo io, perdendo la possibilità di superarlo.

Ovviamente Mattia Binotto, team principal Ferrari, non è contento di quanto successo. Nel post-gara ai microfoni di Sky Sport F1 ha mostrato la propria rabbia.