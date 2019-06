I 5 secondi ricevuti sono costati la vittoria al tedesco Ferrari che nel post gara ha sfogato la sua frustrazione.

di Redazione Fox Sports - 09/06/2019 22:03 | aggiornato 09/06/2019 22:08

Quello del Canada rischia di essere uno dei Gran Premi più discussi di questo Mondiale di Formula 1 per via dei 5 secondi di penalità assegnati a Sebastian Vettel che sono costati al tedesco la gara a vantaggio di Hamilton.

Il pilota Ferrari non ha nascosto la sua delusione per la decisione dopo la bandiera a scacchi: per prima cosa ha fermato la macchina in pit lane per poi spostarla via a spinta ma il gesto più polemico è arrivato dopo.

Vettel è tornato spostando i cartelloni che assegnano i primi tre post, scambiando quello del secondo posto (piazzato davanti alla Mercedes di Hamilton) e mettendo quello del primo nel posto dove ci sarebbe stata la sua Ferrari. Una coda polemica che inasprisce i toni di questa stagione di Formula 1.