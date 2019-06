Il turco ha convinto nella gara vinta dalla sua nazionale contro i campioni del mondo della Francia: resterà in rosa con l'arrivo di Sarri?

0 condivisioni

di Franco Borghese - 09/06/2019 11:27 | aggiornato 09/06/2019 12:29

Non c'è solo Maurizio Sarri. La Juventus si prepara a un'estate particolarmente calda. Oltre ad Aaron Ramsey, centrocampista che si trasferirà a Torino a parametro zero a inizio luglio, il direttore sportivo Fabio Paratici vuole puntellare la rosa anche con altri colpi di calciomercato. Non a caso ieri sera era presente allo stadio Yeni Konyaspor, l’impianto della città di Konya in Turchia, per assistere alla gara di qualificazione a Euro 2020 fra i turchi e la Francia.

Il dirigente juventino era andato a caccia di conferme e le ha trovate. Merih Demiral, lo stopper che ne mesi scorsi ha stregato tutti per le sue qualità tecniche e fisiche, potrebbe lasciare il Sassuolo già in questa finestra di calciomercato. Sembra infatti pronto per il salto alla Juventus. Alla sua quinta presenza in nazionale ha disinnescato l'attacco dei campioni del mondo (ieri in campo, fra primo tempo e ripresa, con Giroud, Griezmann, Mbappé e Coman) e ha mantenuto ancora una volta la porta inviolata: con lui in campo la Turchia non ha mai preso gol. Ieri è perfino stato decisivo con l'assist per la rete dell'1-0 di Ayhan.

Paratici era convinto già prima che Demiral fosse pronto per la Juve, da ieri vuole però accelerare per chiudere la trattativa prima di qualche manovra di disturbo di altri club. Stando a quanto riprortato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus per il turco è pronta a spendere 16 milioni di euro (il Sassuolo lo ha pagato 7 a gennaio). Ieri Paratici ne ha parlato direttamente con l’agente Cenk Melih Yazıcı: una foto pubblicata da alcuni media turchi li ritrae mentre chiacchierano allo stadio. Di fatto, la Juventus, forte di un interesse di lunga data e del rapporto solido con il Sassuolo, è riuscita a staccare le concorrenti, anche quelle straniere. L’Atletico, ad esempio, era disposto a investire 20 milioni per il 21enne. I bianconeri restano in vantaggio, ma la trattativa di calciomercato va chiusa definitivamente (secondo Gianluca Di Marzio il contratto sarebbe perfino già stato depositato) prima che qualcuno rilanci ulteriormente.

Demiral è stato uno dei migliori in campo in Turchia-Francia: la Juventus lo aspetta

Calciomercato Juventus, Paratici stringe per Demiral

Per la Juventus, che ha intenzione di abbassare l'età media della difesa, sarebbe l'acquisto giusto. I bianconeri sono stati a lungo dietro a De Ligt, ma per lui ormai l'Ajax chiede troppo. Demiral sarebbe invece una soluzione più che conveniente. Anche perché accanto a Bonucci e Chiellini il turco non può che crescere e migliorare ulteriormente. Sfruttando il turnover giocherebbe con continuità, sempre al fianco di uno dei due. Non un caso che la Juve stia pensando di mollare Cristian Romero, argentino classe 1998 del Genoa che i bianconeri stanno osservando da tempo. Con l'arrivo di Demiral, però, la rosa sarebbe al completo.

Vota anche tu! Demiral è il giocatore giusto per la Juventus? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Demiral è il giocatore giusto per la Juventus? Condividi





E non bisogna escludere che a Torino Demiral non incroci un francese affrontato ieri: Paratici ha infatti approfittato dell'occasione per fare un saluto anche a Paul Pogba, vecchio amore mai tramontato. La Juventus ci spera, anche se non è ancora arrivato il momento di affondare il colpo. I giorni però passano, il calciomercato entra nel vivo. E i bianconeri non pensano affatto solo a Sarri.