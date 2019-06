Alla vigilia della finale di UEFA Nations League tra Portogallo e Olanda il ct oranje annuncia di non avere alcun piano individuale per fermare CR7 e che i Tulipani punteranno come sempre sul collettivo.

di Simone Cola - 09/06/2019 11:36 | aggiornato 09/06/2019 11:41

La finale della UEFA Nations League che andrà in scena stasera all'Estádio do Dragão di Porto tra i padroni di casa del Portogallo e l'Olanda sarà anche l'occasione per assistere alla sfida tra quello che ancora viene considerato da molti il più forte attaccante al mondo, Cristiano Ronaldo, e Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool reduce da una stagione a dir poco spettacolare che lo ha lanciato addirittura verso il Pallone d'Oro.

L'esito della gara influenzerà la giuria di France Football, influenzando la corsa al premio assegnato annualmente al miglior calciatore al mondo? Nessuno può sapere quanto, ma quel che è certo è che Portogallo-Olanda sarà ben più di un duello individuale e che i Tulipani, secondo le parole del ct Ronald Koeman, non rinunceranno a quei principi calcistici propri del calcio olandese, gli stessi che del resto li hanno spinti fino all'ultimo atto e hanno permesso all'Ajax di stupire l'Europa nell'ultima Champions League.

Non sarà una battaglia tra due giocatori, sarà una battaglia tra Portogallo e Olanda. Sappiamo che a volte è impossibile difendere contro Cristiano Ronaldo, la cosa migliore che possiamo fare è giocare il pallone il più a lungo possibile: se noi manteniamo il possesso del pallone lui non può fare niente.

Il commissario tecnico dell'Olanda Ronald Koeman

Koeman: "Fermare Cristiano Ronaldo o Messi non fa bene al calcio"

Nessun piano speciale per ingabbiare Cristiano Ronaldo, dunque, nonostante lo scherzoso suggerimento di una sorta di marcatura individuale arrivato via Twitter dallo stesso Ajax, che ha postato un video dove il portoghese veniva travolto da Ekkelenkamp in occasione della sfida di Champions League vinta dai lancieri di Amsterdam contro la Juventus del portoghese.

Non ho un piano apposito per fermare Cristiano, sappiamo tutti che è uno dei migliori al mondo ma la cosa bella del calcio è che non puoi fermare nessuno al 100%. Se riuscissimo a fermare completamente Messi o Ronaldo non sarebbe bello per il calcio stesso, non sono favorevole a una marcatura personalizzata e individuale.

Archiviata la questione Ronaldo, che pure ha segnato nella semifinale contro la Svizzera tutti e tre i gol della vittoria portoghese, Koeman ricorda come la sua Olanda abbia superato molte grandi sfide per arrivare a giocare la finale di Nations League.

Nessuno pensava che avremmo superato un girone con Francia e Germania, eppure lo abbiamo fatto. Abbiamo battuto anche l'Inghilterra e adesso siamo in finale. Il Portogallo è una squadra molto forte in difesa, in attacco ha grandi qualità individuali, gioca in casa. Dovremo essere nella nostra forma migliore per segnare. Ma è una finale e tutto è possibile. I nostri giocatori sono tutti in forma, qualcuno è un po' più stanco degli altri, non darò un undici titolare perché prima voglio parlare con i ragazzi.

La vittoria della UEFA Nations League certificherebbe l'avvenuta rinascita del calcio olandese, risollevatosi nel corso dell'ultima stagione grazie ai risultati della Nazionale e dell'Ajax, capace in Champions League di arrivare a pochi secondi dalla finale contro ogni pronostico. Nel mezzo il Portogallo di Cristiano Ronaldo, un campione straordinario per cui però gli oranje non rinunceranno ai principi che li hanno portati fino a qui. Parola di Ronald Koeman.