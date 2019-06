Una beffa per il Barcellona che al momento dell'annuncio con cui Griezmann svelava il suo addio all'Atletico Madrid sembrava la favorita per accaparrarselo. Ma alcuni fattori, tra cui alcune resistenze dei senatori presenti nello spogliatoio, hanno rallentato la trattativa. Permettendo a quanto pare al PSG di bruciare tutte le pretendenti e chiudere l'ennesimo colpo pazzesco di calciomercato di questi ultimi anni.

