Per giudicare un allenatore bisogna lavorarci, con Spalletti sono sempre stato bene e ora cambierà tutto. Di Conte so che è bello tosto, sarò a sua disposizione.

Il belga non sarebbe il giocatore ideale nella mente di Conte ma l'ex romanista ha avuto solo parole di lodi per il nuovo allenatore dell'Inter, che dovrebbe aiutare i nerazzurri a fare il definitivo salto di qualità.

Nella mia carriera sono sempre rimasto tanto in ogni squadra, sarebbe strano andare via dall'Inter dopo solamente un anno. Il club mi ha voluto e voglio crescere qui, poi vedremo come andrà: ho ancora 3 anni di contratto.

