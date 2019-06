Manchester sarebbe una delle poche piazze gradite a Bale che darebbe l'assenso, ora c'è solo da capire se il Real Madrid accetterà pur di lasciarlo partire e non ritrovarsi negli ultimi giorni di calciomercato con l'obbligo di tenerlo in rosa.

Il gallese ha spiegato più volte di non voler partire ma non rientra più nei piani di Zidane, motivo per cui per lui c'è la fila e l'ultima pretendente è il Manchester United pronta a fare una proposta molto particolare.

I Red Devils propongono di prendere il gallese per una stagione e l'opzione di rinnovo per l'annata successiva: i Blancos ci pensano.

