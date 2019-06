Nel 2014 il senegalese ha lasciato il Salisburgo. "Sognavo di andare ai gialloneri perché affascinato dal loro tecnico. Il Southampton però offriva di più".

Insieme sul tetto del mondo. Proprio come sempre sognato. Eppure ci sono arrivati imboccando una strada imprevista. Sadio Mané e Jürgen Klopp hanno vinto la Champions League. Un traguardo che i Reds hanno inseguito per vari anni, sfiorandolo nella stagione scorsa, quando persero in finale con il Real Madrid. Ora che l'obiettivo è stato raggiunto Mané e Klopp possono guardare con un sorriso al passato raccontando un simpatico retroscena di calciomercato.

Nel 2014, infatti, il Borussia Dortmund, all'epoca allenato da Klopp, andava a caccia di un attaccante. C'era la necessità di sostituire Robert Lewandowski, che era appena passato al Bayern Monaco a parametro zero. L'idea del direttore sportivo Michael Zorc era proprio Mané, per cui i gialloneri erano pronti a mettere sul piatto circa 12 milioni di euro. La trattativa di calciomercato non è però mai decollata veramente.

A raccontare il retroscena di calciomercato è proprio Mané, che in un'intervista rilasciata al Mirror svela di aver sognato il trasferimento ai gialloneri proprio perché desiderava giocare per Klopp:

Il trasferimento in Inghilterra è stato duro e complicato. Sarò sincero: il Southampton è un grande club, io però non volevo andarci. Il mio desiderio era quello di andare al Dortmund perché lì c'era Klopp che mi voleva.

Dal 2012 al 2014 Mané ha indossato la maglia del Salisburgo, con cui è esploso segnando 31 gol in 63. Il Dortmund ha pensato di prenderlo per sostituire Lewandowski, ma alla fine si decise di investire su Ciro Immobile che aveva appena vinto la classifica marcatori in Serie A. Venendo da un campionato più competitivo i gialloneri lo ritenevano un acquisto più sicuro.

Il Dortmund offrì 12 milioni, ma per il Salisburgo era troppo poco. Loro mi volevano mandare in russia per incassare il più possibile ma io mi opposi, volevo uno dei migliori 5 campionati d'europa. Klopp è un allenatore speciale. Ha molte qualità e caratterialmente è davvero particolare. Fuori dal campo è incredibilmente cortese. La sua umanità mi ha colpito molto, è raro incontrare gente così, specie nel calcio. Lui ama i suoi giocatori e per loro c'è sempre. Noi faremmo di tutto per lui. Fa sì che saresti pronto ad andare in guerra per lui.

Fra Klopp e Mané il feeling era scoccato già a distanza, quando l'attaccante era a Salisburgo e il tecnico al Dortmund con cui aveva raggiunto la finale di Champions League nel 2013. Avevano il sentore che insieme avrebbero potuto salire sul tetto d'Europa. E così è stato. Anche se lo hanno fatto partendo da Liverpool.